Am 26. Januar hat ein Wolf in Unterkulm ein Schaf gerissen – und damit die Wolfsdebatte im Aargau wieder lanciert. Im «Talk Täglich» auf Tele M1 haben am Dienstagabend Pro-Natura-Aargau-Geschäftsführer Matthias Betsche und der Freiämter Schafzüchter Marcel Frei über den Umgang mit dem Wolf diskutiert.

Marcel Frei war im Frühling 2022 selbst von einem Schafsriss betroffen. 26 Tiere hat er verloren: «Innerhalb einer halben Stunde hat der Wolf den ganzen Nachwuchs gerissen. Drei Tiere mussten wir sogar unter polizeilicher Aufsicht erschiessen, um sie von ihren Leiden zu erlösen.» Vom neuerlichen Riss im Kanton habe er von einem Berufskollegen erfahren.

«Solche Risse gibt es bei zu wenig Schutz»

Matthias Betsche kann die Sorgen der Bauern nach dem neuerlichen Riss verstehen. Gleichzeitig ist es für den Tierschützer aber auch erfreulich, dass es Tierarten wie der Wolf wieder zurückschaffen. Und er stellt klar: «Solche Risse gibt es bei zu wenig Schutz.»

Diesen Angriff lässt Frei nicht auf sich sitzen. Seine gerissenen Schafe seien in einem herdenschutzkonformen Zaun gewesen, der 105 Zentimeter hoch war. Der Wolf habe 8000 Volt starke Stromschläge abgekriegt, was ihn dennoch nicht am Eindringen gehindert habe. «Es ist eine Illusion, dass Herdentiere mit einem solchen Zaun geschützt werden können.» Er sei aktuell fast Tag und Nacht bei den Tieren, um nach ihnen zu sehen. Dort wo er Schutzhunde hat, sei alles in Ordnung, ein Zaun würde aber nichts bringen.

Laut Betsche sind Massnahmen wie Herdenschutzhunde sehr wichtig im Wolfsmanagement. Auch wenn die Jagdverordnung dahin gehend angepasst werden soll, dass bereits nach dem achten Riss ein Wolfsabschuss erlaubt ist, sei dennoch zuerst vorbeugend zu arbeiten. «Uns wäre es lieber, wenn mehr Massnahmen getroffen werden müssen und dafür weniger Wölfe geschossen werden», sagte Betsche.

Frei kann darüber nur lachen. «Wir haben Risse am Laufmeter», sagt er. «Es ‹klöpft› momentan nur noch.» Im Bündnerland können die Bauern ihre Alpweiden nicht einmal mehr bestossen. Frei findet es schlimm, dass zuerst alle Massnahmen ausgeschöpft werden müssen, bis es zu einem Wolfsschuss komme. Und auch die 300 Franken, die er für ein gerissenes Schaf erhalte, seien der Metzgerpreis und würden den Unterhalt kaum ersetzen.

Schafe wären sowieso im Schlachthof gelandet

Betsche fordert, dass von beiden Seiten keine Romantisierung stattfindet. Die Schafe wären so oder so im Schlachthof gelandet, gibt er zu bedenken. Frei kontert: «Dort leiden sie aber weniger.» Er ist der Meinung, dass es die Tierschützer 2019 verpasst haben, bei der Wolfsregulation mitzuhelfen. Denn laut den Zahlen des Bundes ist die Anzahl Wölfe in den letzten zwei Jahren von 13 auf 180 Tiere gewachsen.

Frei unterstellt Betsche in der TV-Sendung, dass Tierschützer die Wölfe für Spenden missbrauchten. Dies weist Betsche vehement zurück und betont stattdessen, dass er nicht noch einmal so einen Machtkampf wie bei der Revision des Jagdgesetzes wolle.

Die beiden werden sich an diesem Nachmittag nicht mehr einig. Während für Frei die Menge an gerissenen Tieren der entscheidende Faktor ist, findet Betsche das Verhalten des Wolfes viel wichtiger. Und während die Revision des Jagdgesetzes für Betsche ein Kompromiss darstellt, findet Frei, dass diese ganze Thematik auf den Buckeln der Bauern ausgetragen wird.