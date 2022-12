«Talk Täglich» Zwischen OL-Triumph und Zigarrenrauch: Ruth Humbel über ihre Höhepunkte im Bundeshaus, AHV-Pläne und Mobbing zum Abschied Mit Ruth Humbel verlässt die dienstälteste Aargauer Nationalrätin das Bundeshaus. Mehr als 19 Jahre politisierte sie in Bern und prägte die Schweizer Gesundheitspolitik. Im «Talk Täglich» blickt sie anhand von Bildern zurück auf ihre Karriere.

Ruth Humbel beendet ihre Polit-Karriere: Die Tele M1-Diskussionssendung «TalkTäglich» zum Nachschauen. Tele M1

Letzte Woche hat Ruth Humbel im Nationalrat ihr letztes Votum gehalten, am Freitag wurde sie von ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Nach über 40 Jahren in der Politik, davon mehr als 19 Jahre in der grossen Kammer, tritt die Birmenstorfer Mitte-Politikerin ab. Offiziell ist sie noch bis im Februar Parlamentsmitglied, dann rückt voraussichtlich Andreas Meier aus Klingnau nach.

Am Dienstagabend war Ruth Humbel im «Talk Täglich» auf Tele M1 zu Gast. AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli zeigte ihr als Moderator verschiedene Bilder – und Humbel wusste zu jedem einzelnen etwas zu erzählen.

Humbel über ihren letzten Tag im Nationalrat

Applaus von den Kolleginnen und Kollegen: Ruth Humbel an ihrem letzten Tag im Nationalratssaal. Peter Klaunzer / Keystone

Am letzten Sessionstag gab es Standing Ovations für Ruth Humbel. «Ich war überwältigt», sagt sie. Insbesondere die Anerkennung, die ihr von Kolleginnen und Kollegen aus allen Parteien entgegengebracht wurde, hat sie gefreut. Auch ihr Vater und ihre Familie waren zugegen. «Wie schon bei meiner Vereidigung 2003.» Der Zeitpunkt des Rücktritts stimme für sie, sagt Humbel. «Wichtige Geschäfte werden nicht mehr in dieser Legislatur zur Abstimmung kommen und darum ist es gut, dass sich mein Nachfolger einarbeiten kann.»

Humbel über den Streit mit der eigenen Partei

Andreas Meier und Ruth Humbel am Parteitag der Mitte Aargau im August. zvg

Vor Humbels vorzeitigem Rücktritt gab es ein parteiinternes Seilziehen. Andreas Meier, der auf dem ersten Ersatzplatz ist, trat bereits vor den Sommerferien aus dem Grossen Rat zurück und kündigte an, er werde noch dieses Jahr in den Nationalrat nachrücken. Es war von einer Absprache die Rede. Humbel hingegen sprach von «Druck, den man als Mobbing bezeichnen kann».

In der TV-Sendung darauf angesprochen, sagt die Nationalrätin, es habe eine Aussprache gegeben mit Andreas Meier. «Ich habe nicht herausgefunden, wer ihm versprochen hat, wie früh er nachrücken kann», sagt Humbel. Aber das sei jetzt vorbei. Sie habe klar gesagt, dass sie selber entscheide, wann sie zurücktrete. «Und das ist dann auch akzeptiert worden.» Die Situation sei «unschön, mühsam und belastend für alle» gewesen, sagt Humbel. «Aber vor allem war es völlig unnötig.»

Den Vorwurf, sie sei nach bald 20 Jahren im Nationalrat eine Sesselkleberin, weist sie klar zurück. «Ich habe mich nie als lahme Ente gefühlt.» Sie sei bis zum Schluss sehr aktiv gewesen und habe sich von der Fraktion gut getragen gefühlt. «Darum hatte ich nie das Gefühl, dass mein Rücktritt überfällig ist.» Sie hoffe jetzt aber, dass sich Andreas Meier darüber freut, dass er nachrücken kann.

Humbel über den Frauencoup zum Karrierestart

Das Foto zeigt Heidi Ledergerber, Hedy Zehnder und Ruth Humbel nach den Wahlen 1985. Die Liste CVP Reusstal-Rohrdorferberg hatte damals drei Sitze, alle drei mit Frauen besetzt. zvg

Ruth Humbel ist 1981 in den Grossen Rat gewählt worden. Ihr Ziel damals sei nicht gewesen, einmal in Bern zu politisieren. «Dieses Ziel habe ich mir eigentlich nie gesteckt.» In der Politik sei es wichtig, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Als sie 1995 zum ersten Mal auf der Frauenliste für den Nationalrat kandidierte, schaffte sie den Sprung nicht. 1999 kandidierte sie auf der ordentlichen CVP-Liste und konnte 2003 nachrücken.

Humbel über ihre OL-Leidenschaft

Ruth Humbel an der OL-Weltmeisterschaft in der Schweiz im Jahr 1981. zvg

Ruth Humbel ist leidenschaftliche OL-Läuferin. An der OL-Weltmeisterschaft 1981 in der Schweiz schaffte sie es im Einzel auf den vierten und in der Staffel auf den dritten Platz. «Das war gewaltig», sagt sie. Der Sport habe ihr auch in der Politik geholfen. «Im Sport lernt man, nach Niederlagen wieder aufzustehen und weiterzumachen.»

Auch sonst liessen sich OL und Politik vergleichen: «Im OL sieht man den letzten Posten, aber der gerade Weg ist nicht immer der schnellste.» Das sei in der Politik ähnlich. Als Einzelsportlerin habe sie aber auch lernen müssen, dass Politik ein Teamsport ist. «Es funktioniert nur, wenn man Koalitionen bildet.»

Humbel über Raucher und Übergewichtige

Geniesst ihre Lady-Zigarre: Nationalrätin Ruth Humbel a m 120-Jahr-Jubiläum von Villiger Zigarren auf dem Schloss Lenzburg. André Häfliger

Ein Schmunzeln nicht verkneifen kann sich Ruth Humbel, als im «Talk Täglich» das Bild eingeblendet wird, das sie mit einer Lady-Zigarre zeigt. Aufgenommen wurde es anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums von Villiger Zigarren. Sie raucht sonst allerdings nicht. Als Gesundheitspolitikerin hatte sie auch Raucher und Übergewichtige im Visier. Sie forderte einen höheren Selbstbehalt für Personen, die mit ihrem Verhalten der Gesundheit schaden.

Humbel über ihre Pläne als Rentnerin

Ihr Rentnerleben wird Ruth Humbeln nicht mit Bügeln verbringen. Den Haushalt erledigt sie nebenbei. Emanuel Freudiger

In den fast 20 Jahren im Nationalrat prägte Ruth Humbel auch die AHV-Politik mit. Sie habe sich sehr gefreut, dass die Stimmbevölkerung quasi als Abschiedsgeschenk die AHV-Reform angenommen hat. «Wir haben um diese Vorlage gerungen», sagt sie. «Aber ich bin sicher, dass wir jetzt eine gute und gerechte Lösung für die Frauen der Übergangsgeneration gefunden haben.»

Sich für die eigene AHV anzumelden, hat Humbel übrigens fast vergessen, wie sie in der AZ mal verriet. Inzwischen könne sie verkünden, dass sie die Rente im nächsten Jahr bekomme, sagt sie im «Talk Täglich» und lacht.

Nach ihrem Rücktritt aus dem Nationalrat will sie ihre Mandate (unter anderem Verwaltungsrätin bei der Concordia-Krankenkasse) vorläufig weiterführen. Gleichzeitig freut sie sich auf mehr Freizeit und weniger Termine. Hausarbeit gehöre natürlich auch dazu, sagt Humbel mit Blick auf ein Bild, das sie beim Bügeln zeigt. Aber das passiere nebenbei. Zum Beispiel beim Fernsehen.