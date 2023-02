Talk Täglich «Überholen Sie Glarner jetzt rechts in der Ausländerfrage?» – FDP-Präsidentin widerspricht, SP-Grossrätin kritisiert Rechtsbürgerliche als «scheinheilig» Die Schweiz verzeichnet so viele Asylgesuche, wie seit Jahren nicht. Für die SVP ein gefundenes Fressen im Wahljahr. Auch die FDP verschärft den Ton in der Ausländerfrage. Für die SP ist klar: Die Schweiz ist auf Einwanderung angewiesen. Andreas Glarner (SVP), Sabina Freiermuth (FDP) und Lelia Hunziker (SP) debattieren das brisante Thema im «Talk Täglich».

Andreas Glarner (SVP), Sabina Freiermuth (FDP) und Lelia Hunziker (SP) diskutierten im TalkTäglich sehr kontrovers über die Asylpolitik. Anthony Anex / Keystone / Alex Spichale / Rachel Buehlmann

«Wer kein Asyl erhält, soll ausgeschafft werden.» Mit dieser Aussage sorgte Andri Silberschmidt, Vizepräsident der FDP Schweiz, kürzlich für Schlagzeilen. Auf die Frage von Moderator und AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli, ob die Freisinnigen nun die SVP von Andreas Glarner in der Ausländerpolitik rechts überholen, schüttelte FDP-Aargau-Präsidentin Sabina Freiermuth aber den Kopf. «Nein, das tun wir nicht, das ist keine neue Forderung, sondern wäre nur die Umsetzung der Gesetzgebung», sagte sie.

Die Forderung nach einer konsequenten Ausschaffung von abgewiesenen Asylsuchenden sei im Migrationspapier der FDP enthalten. «Allerdings stellen wir fest, dass es in den Kantonen zum Teil hapert und der Vollzug sehr unterschiedlich ist, das erachten wir als Problem.» Freiermuth hielt weiter fest, es gebe einen «Kipppunkt», bei dem die Einwanderung zum Problem werden könne, weil das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden und die Politik verloren gehe.

Glarner traut der Unterstützung der FDP nicht

SVP-Aargau-Präsident und Nationalrat Andreas Glarner. Anthony Anex / Keystone

SVP-Aargau-Präsident und Nationalrat Andreas Glarner sagte, grundsätzlich freue er sich über einen härteren Kurs der FDP in der Asylpolitik. Allerdings habe sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass die Freisinnigen die Vorstösse seiner Partei dann doch nicht unterstützten. «Wir kennen das aus der Vergangenheit: Kaum sind die Wahlen vorbei, hilft uns niemand mehr bei diesen Themen», klagte Glarner.

SP-Grossrätin Lelia Hunziker hielt fest, die Forderung der FDP, alle Personen ohne positiven Asylentscheid auszuschaffen, sei aus mehreren Gründen nicht einfach umsetzbar. Gerade bei vorläufig Aufgenommenen mit Ausweis F sei die Situation oft so, dass diese gar nicht in ihre Heimatländer zurückkehren könnten, weil ein Leben dort für sie nicht möglich sei. Gründe dafür können zum Beispiel ein Krieg wie in Syrien sein, der eine Rückkehr nicht zumutbar macht.

SVP will Verfahren im Ausland, die SP fordert Botschaftsasyl

Glarner entgegnete, ein Leben in einem Land wie Eritrea sei durchaus möglich. «Aber wenn jemand heute dort in einen Bus steigt und die Flucht in die Schweiz antritt, liegt die Chance bei 90 Prozent, dass diese Leute hierbleiben dürfen.» Glarner sprach sich dafür aus, Asylverfahren nicht in der Schweiz, sondern in Transitzentren ausserhalb des Landes durchzuführen. Dänemark und Österreich verfolgten dieses Ziel auch, hielt der SVP-Nationalrat fest.

Hunziker verfolgt einen ganz anderen Ansatz, um zu verhindern, dass bei der Flucht über das Mittelmeer weiterhin Tausende Menschen pro Jahr ums Leben kommen. «Wir fordern, dass das Botschaftsasyl wieder eingeführt wird, sodass Leute nicht aus ihrem Land flüchten und die gefährliche Reise antreten müssen.» Flüchtlinge sollten auf den Botschaften im Ausland ein Gesuch stellen und dann auf sicheren Routen in die Schweiz kommen, verlangt die SP-Grossrätin.

FDP-Aargau-Präsidentin und Grossrätin Sabina Freiermuth. Alex Spichale

Freiermuth wehrte sich gegen Glarners Vorwurf, die FDP wurde Vorstösse zur Verschärfung der Asylpolitik nicht unterstützen. Viele der Forderungen seien völkerrechtswidrig, würden gegen die Schweizer Verfassung oder die Genfer Flüchtlingskonvention verstossen. Was sich offensichtlich nicht umsetzen liessen, unterstützten die Freisinnigen nicht, sagte Freiermuth und wies darauf hin, dass Glarner in Bundesbern noch keinen einzigen Vorstoss durchgebracht habe.

FDP und SVP für Hilfe vor Ort: SP-Hunziker findet das scheinheilig

Einig waren sich die FDP-Frau und der SVP-Mann hingegen in einem anderen Punkt: Beide sprachen sich für verstärkte Hilfe in den Herkunftsländern der Flüchtlinge aus. Freiermuth sagte, die Schweiz gebe heute schon Hunderte Millionen Franken aus, um vor Ort zu helfen, und das sei auch richtig so.

Glarner ergänzte, für Menschen, die an Leib und Leben bedroht seien, habe es in der Schweiz immer Platz. Aber nach einem Erdbeben wie in der Türkei und Syrien sei es viel wirkungsvoller, vor Ort zu helfen und damit Flüchtlingsströme zu verhindern.

SP-Grossrätin Lelia Hunziker. Rachel Buehlmann

Hunziker störte die Harmonie und kritisierte die Positionen von FDP und SVP als scheinheilig. Es gehe um Frauen, Männer und Kinder, die wegen der Kriege oder unhaltbarer Zustände flüchteten. Die rechtskonservativen Kräfte setzten auf Hilfe in den Herkunftsländern, dabei seien sie es, die Gelder für die Entwicklungshilfe kürzten. Und wenn die Ausländer dann in die Schweiz kommen, macht ihr sie zu Sündenböcken, warf sie Hunziker und Glarner vor.