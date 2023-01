Auch im Grossen Rat war die Asylnotlage am Dienstag ein Thema, die SVP-Fraktion hat eine Interpellation mit mehreren Fragen eingereicht. Sie kritisiert, dass im Aargau «nach wie vor mehrere hundert Plätze mit ausreisepflichtigen Personen belegt sind, deren Asylantrag rechtskräftig abgewiesen wurde». Die SVP will wissen, wie hoch die Rückführungsquote dieser Menschen in den Jahren 2018 bis 2022 gewesen sei und was der Regierungsrat unternommen habe, um diese zu steigern.