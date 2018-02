Eisschollen auf der Aare

Ohnehin scheint der Westaargau für tiefe Temperaturen prädestiniert. Laut dem «Zofinger Tagblatt» von 1929 wurden in jenem Februar in Kölliken minus 37 Grad gemessen. Auf der gestauten Aare oberhalb des alten, längst abgerissenen Wehrs des ehemaligen Kanalkraftwerkes Ruppoldingen in Rothrist bildete sich eine dicke Eisschicht, die teilweise in grosse Eisschollen zerbrach und unter Krachen und Knirschen ein zerklüftetes «Gletscherfeld» formte.

Und auch der tiefste Wert von Meteo Schweiz stammt aus dieser Region: In Wynau BE, gleich jenseits der Kantonsgrenze bei Murgenthal, wurden am 9. Januar 1985 eisige -25,2 Grad gemessen. So tief dürften die Temperaturen diese Woche nicht sinken und am Donnerstag endet die Kältewelle.

Joachim Schug von Meteogroup rechnet zuerst mit Schneefall, am Freitag mit gefrierendem Regen, am Wochenende mit bis zu 8 Grad. «Richtig schönes, mildes Wetter lässt aber noch auf sich warten, obwohl am 1. März der meteorologische Frühling beginnt.»