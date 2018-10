Der Tag in der Tagesklinik in Lenzburg beginnt um 8.30 Uhr. Rund zehn Männer sitzen an drei Tischen, die meisten von ihnen sind jung. Ein paar haben eine Schale Müesli oder ein Stück Brot mit Käse vor sich, andere nur eine Tasse Kaffee. Unter der Leitung einer Psychologin findet die Morgenrunde statt. Zu Beginn führt sie eine Achtsamkeitsübung durch, danach erzählt jeder Einzelne, wie es ihm geht und wie es ihm am Vortag ergangen ist. Den meisten geht es gut an diesem Morgen. Nur einer ist schlecht gelaunt: «Ich merke, wie mir alles auf die Nerven geht. Und ich habe Suchtdruck.» Fünf Tageskliniken im Aargau Im Kanton Aargau gibt es fünf Tageskliniken. Drei davon gehören zu den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG), sie befinden sich in Aarau, Baden und Windisch. Eine gehört zur Klinik Barmelweid. Eine ist in Lenzburg. Sie gehört zur gemeinnützigen Klinik im Hasel AG. Tageskliniken füllen die Schnittstelle zwischen stationären und ambulanten Behandlungen von psychischen Erkrankungen. Im Gegensatz zu einem stationären Klinikaufenthalt sind die Teilnehmer nicht rund um die Uhr in einem geschützten Rahmen. Die Nacht verbringen sie zu Hause. So sind sie jeden Tag mit ihrem Alltag konfrontiert.

Die Tagesklinik in Lenzburg ist auf Suchttherapie spezialisiert. «Nach der geschützten Zeit in einer Klinik kann es leicht sein, dass Menschen wieder in alte Muster zurückfallen», sagt Thomas Lüddeckens, CEO und Chefarzt der Klinik im Hasel AG. Laut Lüddeckens ist das Konzept der Tagesklinik sehr gut dazu geeignet, langfristige Therapieerfolge zu sichern. Die Patienten sind mit ihrem üblichen Alltag konfrontiert und können üben, dem Suchtdruck standzuhalten und schwierige Situationen ohne Suchtmittel zu meistern.

