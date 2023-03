Tag der Logopädie «Gagabei» statt «Papagei»: Nicht nur an Aargauer Schulen fehlt es an Logopädinnen und Logopäden Am 6. März ist Tag der Logopädie. Der Verein der Aargauer Logopädinnen und Logopäden macht an diesem Tag darauf aufmerksam, dass es nicht nur Kinder sind, die ihre Dienste benötigen.

Logopädinnen und Logopäden sind auch auf der Intensivstation anzutreffen. Bild: SPZ Nottwil

Die Sprache ist des Menschen wichtigstes Kommunikationsmittel. Ist sie beeinträchtigt, fällt eine essenzielle Lebensgrundlage weg. Dagegen kämpfen täglich Logopädinnen und Logopäden, auch jene im Aargau.

Am Montag, 6. März, ist der europäische Tag der Logopädie. Der Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden (VAL) nutzt den Anlass, um auf die Branche sowie den Fachkräftemangel aufmerksam zu machen. Dafür stehen sie vor der Parlamentssitzung beim Grossratsgebäude, um die Politik wachzurütteln. So wahrscheinlich auch in diesem Jahr.

Der Fachkräftemangel macht sich auch in dieser Branche deutlich bemerkbar. Alleine beim VAL sind zurzeit 13 Stellen ausgeschrieben. Als Grund für den akuten Mangel machte der VAL 2022 gegenüber dieser Zeitung die vielen Pensionierungen verantwortlich. Aber auch die fehlenden Ausbildungsplätze werden in Medienberichten oft genannt.

An der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wurden bis 2021 lediglich alle zwei Jahre 30 Studienplätze ausgeschrieben. Heute bietet die FHNW den Studiengang jährlich an. Zudem wurde in Luzern ein neuer Ausbildungsstandort geschaffen.

Nach einem Hirnschlag die Sprache wiedererlangen

Eine Sprachstörung kann in jedem Alter auftreten. Deshalb sind Logopädinnen und Logopäden nicht nur an Schulen anzutreffen, sondern auch in den Spitälern. Während oft Kinder an Aussprache-, Wortfindungs- oder Satzbaustörungen leiden, können im höheren Alter auch Tumore, Hirnschläge oder Unfälle zu Kommunikationsschwierigkeiten führen.

Aber auch Stimm- und Schluckbeeinträchtigungen fallen in den Tätigkeitsbereich der Logopädinnen und Logopäden. Hier setzt die Logopädie mit Diagnostik, Beratung und Therapie an.

Im Spital seien die Sprachtherapeuten besonders häufig auf den sogenannten Stroke-Units anzutreffen, wie der VAL in einer Medienmitteilung schreibt. Sie unterstützen vor allem in zwei Bereichen: beim Sprechen sowie beim Essen und Trinken. Nach einem Hirnschlag komme es bei 80 Prozent der Patientinnen und Patienten zu Schluckstörungen.

Die Sprachfähigkeit könne nach einem Hirnschlag unterschiedlich stark beeinträchtigt sein. Beispielsweise kann eine sogenannte Aphasie auftreten. Dabei verliert eine Person trotz intakten Denkvermögens die Fähigkeit zu sprechen, zu verstehen oder nonverbal zu kommunizieren.

Ein wichtiger Teil der Arbeit im Spital ist die Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Die Logopädinnen und Logopäden orientiere diese, wie die Kommunikation mit einem Patienten am besten funktioniert und worauf besonders geachtet werden sollte.