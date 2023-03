Tägerhardring Ein ganzes Gewerbequartier mit Holzbauten: Würenloser mit «Aargauer Herz für Holz» ausgezeichnet Für seinen beispielhaften Einsatz bei der Gestaltung des Gewerbequartiers Tägerhardring wurde Architekt Gregor Schlup von Pro Holz ausgezeichnet.

Holz ist nicht nur zum Anheizen wertvoll, sondern auch als Werkstoff weiterhin beliebt. Einer, der das weiss, ist Architekt Gregor Schlup aus Würenlos: «Holz ist natürlich, schön und vielseitig.» Darum denkt Schlup bei neuen Projekten immer wieder an Holz. So beispielsweise bei der Gestaltung der Werkhalle der technischen Betriebe Würenlos.

Das Gewerbequartier Tägerhardring in Würenlos mit den neuen Gewerbebauten in Holz. Bild: zvg

Die Ortsbürgergemeinde Würenlos als Grundeigentümer stellte das Grundstück für 50 Jahre im Baurecht zur Verfügung und verlangte eine einheitliche Überbauung. Entstanden ist ein ganzes Gewerbequartier mit Holzbauten.

Dafür wurde Gregor Schlup im Rahmen des Aargauer Holztags das «Aargauer Herz für Holz 2023» verliehen. Daniel Wehrli, Präsident von Pro Holz Aargau, zeigt sich überzeugt, dass Schlup diese Auszeichnung verdiene. «Diese Haltung und die Konsequenz, die Gregor Schlup mit dem Gemeinderat Würenlos an den Tag legt, sind beispielhaft und nachahmenswert», lässt sich Wehrli in einer Mitteilung dazu zitieren.

Gregor Schlup (Mitte) erhält das «Aargauer Herz für Holz 2023» von Daniel Wehrli (r.), Präsident Pro Holz Aargau, und Theo Kern (l.), Geschäftsführer Pro Holz Aargau. Bild: zvg

Passenderweise hatte das regionale Netzwerk Pro Holz Aargau dann auch ebendiese Werkhalle der technischen Betriebe in Würenlos als Tagungsort für den Aargauer Holztag ausgewählt. Seit zwanzig Jahren setzt sich Pro Holz Aargau für den Baustoff und Energieträger Holz ein. Ziel ist unter anderem, dass bei allen Bauvorhaben auch die Variante Holz geprüft wird. Das kann finanziell sogar von Vorteil sein. Wenn Architekten – so wie Schlup – von Anfang an auf den Werkstoff Holz setzen müssen keine weiteren Varianten ausgearbeitet werden. (phh)