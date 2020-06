Swiss Textiles über die Branche: «Bei den Aargauer Textilfirmen gibt es versteckte Champions»

Die Textilindustrie hatte einst grosse Bedeutung für das Land, insbesondere auch den Kanton Aargau. Warum hat sich das so drastisch geändert?

Peter Flückiger: Vor dem 1. Weltkrieg arbeiteten um die 100000 Menschen in der Textilindustrie. Wenn ich heute sage, dass ich in der Textilindustrie arbeite, fragen mich viele: «Was, die gibt es in der Schweiz noch?» Dabei hat sich unsere Branche von der Wiege der Industrialisierung unseres Landes hin zu einem globalen Kompetenzzentrum für textile Lösungen gewandelt.

Wie viele Menschen arbeiten noch in der Branche?

Heute sind es in der Schweiz noch rund 18000 Beschäftigte. Dazu kommen weitere rund 30000 Jobs im Ausland, die von Schweizer Textilunternehmen geschaffen wurden. Wir bedienen die Nischenmärkte, das gilt auch für die meisten der rund zwei Dutzend im Aargau angesiedelten Unternehmen. Da sind von Webereien eher im Westen bis zu Veredlern und Seilereien alles dabei. Einige von ihnen sind sogenannte Hidden Champions, man nimmt sie kaum wahr, aber in ihrer Sparte sind sie Weltmarktführer. So gibt es im Aargau zum Beispiel Unternehmen, die Textilien für medizinische Implantate weben, die Radaufhängung von Formel-1-Autos flechten oder Gurte für die Raumfahrt.