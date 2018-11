Morgen Dienstag beginnt die jedes Jahr grösste Debatte des Grossen Rates: Da kniet er sich ins Budget des nächsten Jahres. So überaus heftige Debatten wie in den letzten Jahren sind weniger zu erwarten, da die Regierung für 2019 kein Sparpaket geschnürt hat. Der Grund ist, dass sich die Staatsfinanzen aufgrund besonderer Umstände (vgl. Box unten) in einem Zwischenhoch befinden. Die Mittelfristperspektiven sind aber nicht gut, wie die Grafik zeigt. Nach wie vor kämpft der Kanton mit einem strukturellen Defizit von bis zu 140 Millionen Franken. Die Regierung will dieses mit verschiedenen Gesetzesprojekten, die ausser dem Spitalgesetz noch in Erarbeitung sind, mittelfristig wegbringen.

Doch jetzt geht es erst mal um 2019. Grossratssekretärin Rahel Ommerli rechnet mit einem Abschluss des Geschäfts am 27. November und mit insgesamt rund fünf Stunden Budgetdebatte. Das wäre deutlich weniger als in den Vorjahren, in denen es jeweils auch um umkämpfte Sparpakete ging. Ommerli: «Eher weniger wahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist, dass wir bereits am 20. November fertig werden.»