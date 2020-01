SVP-Präsident Glarner: «Wir haben die Themen AHV und Krankenversicherung verschlafen»

Gratulationen durfte der Neugewählte vom grossen Vordenker der Partei aber noch nicht entgegen nehmen, wie er in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele M1 erklärt: «Er gratuliert selten für ein neues Amt. Er sagt jeweils, das sei mit Arbeit verbunden, da gibt es eigentlich nichts zu gratulieren.» An der Albisgütli-Tagung hätten sie sich zudem gar nicht gesehen, so Glarner. Ein Zeichen, dass Blocher nicht erfreut ist über die Wahl? «Ich bin sicher nicht sein erster Mann, aber die gegenseitige Wertschätzung ist gross.»

Letzte Woche feierte Andreas Glarner einen weiteren Erfolg in seiner politischen Karriere: Überraschend deutlich wurde er zum neuen Präsidenten der SVP Aargau gewählt . Die Stimmung an der Versammlung erinnerte ans Albisgütli. In seiner Rede zitierte Glarner Winston Churchill («Blut, Schweiss und Tränen») – genau wie es sein Vorbild Christoph Blocher es einst getan hatte.

Die SVP Aargau solle zum Leuchtturm für die SVP Schweiz werden, erklärte Glarner vor seiner Wahl in der Rede an die Delegierten. «Das tönt schon beinahe etwas missionarisch», merkt Moderator und AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli an. «Ja, das wird missionarisch. Wir haben uns entfernt vom Volk, wir müssen zurück zur Basisarbeit», entgegnet Glarner. Der Präsident der SVP Aargau ist überzeugt, dass sich die Partei in der Vergangenheit zu sehr auf ihrem Erfolg ausgeruht habe.

Mit Blick auf die Wahlen für das Präsidium der SVP Schweiz setzt Glarner klar auf Marcel Dettling. «Der ist doch von der Sorte 'lieb und nett', genau das, was ihrer Meinung nach nicht funktioniert», bemerkt Cavalli. «Ganz und gar nicht», erläutert Glarner. «Marcel Dettling ist sehr gradlinig und konsequent. Ich würde sagen: ein Hardliner. Aber er verpackt es sehr gut und er ist ein 'gmögiger' Mensch, deshalb kommt er etwas weicher rüber.»

Ob er selber als Kandidat zur Verfügung stehe, will Cavalli von Glarner wissen. «Wenn, dann nur im Doppelmandat. Ich werde die Aargauer sicher nicht so schnell im Stich lassen.» Es gebe aber viele andere fähige Leute in der Partei, merkt Glarner an, und er würde das Mandat nur in Betracht ziehen, wenn er von der Parteileitung angefragt würde.