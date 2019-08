Ein Apfel wird von Würmern zerfressen. Ein Tier ist mit der EU-Flagge geschmückt, die anderen tragen Parteifarbe – orange, rot, grün und blau. Die SVP Schweiz geht mit diesem Kampagnen-Sujet in den Wahlkampf, am Sonntag hat sie es zum ersten Mal gezeigt. Erwartungsgemäss provoziert das Apfel-Bild: Die anderen Parteien als wurmartiges Ungeziefer, das die Schweiz zerstört – das kommt nicht gut an. Auch im Aargau nicht. Es erinnert in der Symbolik an das Dritte Reich, als Hitler die Juden als Parasiten bezeichnet hat.

Lukas Pfisterer, der Präsident der kantonalen FDP, ist verstimmt. Seine Partei und die SVP sind für die Wahlen vom 20. Oktober eine Listenverbindung eingegangen. Zwar verbinden sich die Parteien so lediglich mathematisch und bleiben politische Gegner, doch: «Das Sujet ist unterirdisch», sagt Pfisterer. Für ihn ist klar: Gegenüber dem politischen Gegner ist das Plakat ein «übler Missgriff». Er wolle das Thema in der FDP Aargau intern diskutieren und auch auf die SVP Aargau zugehen. Aber es liege letztlich an der Wählerschaft an der Urne über Stil und Form einer solchen Kampagne zu entscheiden, sagt er.