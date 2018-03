Grünes Licht von der Atomaufsichtsbehörde Ensi gab es vor einer Woche für Beznau: Nach mehr als 1100 Tagen darf Betreiberin Axpo den ersten Reaktorblock des Atomkraftwerks wieder in Betrieb nehmen. Die festgestellten Einschlüsse im Druckbehälter gefährdeten die Sicherheit des Reaktors nicht, befanden die Experten.

Grünen Widerstand gegen diesen Entscheid gab es noch am selben Tag: Atomgegner versammelten sich am Morgen vor dem Ensi-Hauptsitz in Brugg, am Abend riefen die Grünen zu einer Demonstration vor dem Axpo-Sitz in Baden auf – Hunderte kamen.