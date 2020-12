SVP mit Mobilisierungsproblem und fleissige SP-Wähler – viele gingen aber bei den Grünen fremd

Bei den aargauischen Grossratswahlen am 18. Oktober gab es eine leichte Verschiebung von der rechten Ratshälfte in die Mitte-Links-Ratshälfte. Vor allem aber legten innerhalb der Mitte-Links-Ratshälfte Grüne und GLP deutlich zu, die Grünliberalen sogar mehr als die Grünen. Wie kam es zu diesem Ergebnis, das absolut im nationalen Trend lag?

Jetzt liegt eine 45-seitige Auswertung durch das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) vor. Darin kommen die Wahlforscher Uwe Serdült, Thomas Milic und Selim Brüggemann zum Schluss, dass die Wahlsiegerin GLP wiederum Mühe hatte, ihre Wählerschaft von 2016 erneut an die Urnen zu bringen. Aber es gelang ihr, viele ehemalige Wählende der Mitte-und der Linksparteien von einem Wechsel zu überzeugen. Weniger als die Hälfte der GLP- und Grünen-Sympathisierenden beteiligten sich an der Wahl. Es reichte trotzdem für einen beachtlichen Erfolg, so die ZDA-Wahlforscher.

SP mobilisierte am besten – doch viele stimmten neu für die Grünen

Die SP habe zwar gut mobilisiert, heisst es in der ZDA-Studie, "aber rund ein Zehntel ihrer Wählerschaft von 2016 wechselte diesmal die Parteifarben – von rot auf grün. Insgesamt ist es damit ausgerechnet jener Partei, die anteilsmässig die grössten Stimmenverluste hinnehmen musste, am besten gelungen, die eigenen Sympathisierenden zu mobilisieren: Etwas mehr als die Hälfte der SP-Anhängerschaft (54 Prozent) gab bei den Grossratswahlen ihre Stimme ab. Keine andere (grössere) Partei kam auf einen derart hohen Wert.