SVP kritisiert Aargauer Regierung: «Die Antworten zum Prügelschüler sind ausweichend und beschönigend»

Ein 14-jähriger Schüler schlug mehrmals auf seine Lehrerin ein, sodass diese mit einem Kieferbruch ins Spital musste. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eröffnet, die Ermittlungen laufen noch. Die Aargauer SVP-Grossrätin Doris Iten hatte viele offene Fragen, welche sie in Form einer Interpellation der Regierung stellte.

So stellte Iten in Frage, ob die Ermittlungen genügend sorgfältig geführt wurden. Denn der Schüler war nach einer zweitägigen Untersuchungshaft wieder auf freien Fuss gesetzt worden, trotz seiner offensichtlichen Gewaltbereitschaft. Auch interessierte sie die genaue Aufschlüsselung der entstandenen Kosten

«Die Antworten der Regierung sind beschönigend und bringen nichts Neues», bringt die Grossrätin ihre Enttäuschung auf den Punkt. So schreibt die Regierung, die Ermittlungen seien «gesetzeskonform und umfassend durchgeführt» worden. Iten entgegnet, sie sei durch persönliche Quellen bestens vertraut mit dem Fall. «So weiss ich beispielsweise, dass die Jugendanwaltschaft in ihren Ermittlungen die Meinung der Heilpädagogen und Lehrpersonen der ehemaligen Schule nie eingeholt hat!»

Als Grund, wieso der 14-jährige Schüler nach zwei Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, schreibt der Regierungsrat, dass keine Gefahr herrschte, dass sich der Jugendliche dem Strafverfahren entziehen würde. Iten erwidert, dass das keine genügende Antwort sei und ausserdem auch keine Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) gemacht worden war. «Dabei war zu diesem Zeitpunkt noch das Jugendfest und ich weiss, dass Lehrpersonen Angst hatten», führt die Aargauer Grossrätin aus.

Auch bei den Kosten seien nicht alle Posten aufgeführt, kritisiert Iten. Dass bei den zahlreichen Elterngesprächen ein Dolmetscher dabei war, käme in der Rechnung gar nicht vor. Was die Familie des Jugendlichen die Gemeinde Möriken-Wildegg kostet, sei eine Information die den Steuerzahlern nicht vorenthalten werden dürfe. Die Regierung hatte die Kosten des Sondersettings ausgewiesen, in dessen Rahmen sich der Möriker Schüler nun bewegt.

«Unsere Gesetze sind zu lasch. Es geht nicht, dass Einwandererfamilien, die nicht arbeiten und nichts zum Gemeinwohl beitragen Geld bekommen und der Sohn ein Sondersetting, während ein sonstiger Familienvater jeden Rappen zählen muss.»