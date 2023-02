SVP Holziken Der erste Auftritt von Bundesrat Albert Rösti im Aargau Er ist noch keine 100 Tage im Amt, hat aber bereits einem ersten Auftritt im Kanton Aargau zugesagt. Der neue Bundesrat Albert Rösti kommt im Mai für einen öffentlichen Auftritt in den Aargau.

Es hat Tradition, dass die SVP Holziken regelmässig hochkarätige nationale Politikerinnen und Politiker für öffentliche Veranstaltungen gewinnt. Nicht zuletzt Bundesräte finden immer wieder den Weg in die 1500-Seelen-Gemeinde im Bezirk Kulm. Zuletzt war Verteidigungsministerin Viola Amherd letzten Mai zu Gast. Die Walliser Mitte-Politikerin sprach in der mit 400 Zuhörerinnen und Zuhörern vollen Mehrzweckhalle über den Ukraine-Krieg und über die Beschaffung neuer Kampfjets.

5. Mai 2022, Holziken: Bundesrätin Viola Amherd zu Gast. Valentin Hehli

Ein volles Haus erwarten darf Holziken auch am 17. Mai. Dann ist nämlich der neue SVP-Bundesrat Albert Rösti zu Gast. Der neue Vorsteher des Uvek (Departement Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation) stellt sich in einem Interview den Fragen von AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli.

Aktuelle und brisante Themen gibt es zur Genüge: Wie er als Umweltminister den Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative vertritt, welche Röstis Partei als «Stromfressergesetz» bezeichnet; was er als Medienminister zur Initiative steht, die eine Halbierung der TV- und Radiogebühren anstrebt; und allem voran, wie er die Schweiz aus der Strom- und Energiekrise bringen will und gleichzeitig das Klimaziel erreichen.

Bundesrat Albert Rösti hier am Stromkongress am 18. Januar. Und bald auch in Holziken. Peter Schneider / KEYSTONE

Rösti bei der SVP, Baume-Schneider bei der SP im Aargau

Im ersten Halbjahr 2023 beehren gleich beide neuen Bundesräte den Kanton Aargau mit einem Besuch. Nachdem Rösti im Mai in Holziken einen (öffentlichen) Heimauftritt bei der SVP hat, kommt im Juni Elisabeth Baume-Schneider ins Arbeiterstrandbad Tennwil. Die neue SP-Bundesrätin und Justizministerin ist am 23. Juni dort am Fest der Solidarität zu Gast. (az)