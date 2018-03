«Anwenden mit Augenmass»

Aebi sagt auf Nachfrage, aus seiner Sicht müssten alle jungen Flüchtlinge, die vom Bund dem Kanton zugewiesen würden, bei der Ankunft auf ihr Alter hin untersucht werden. In seinem Vorstoss verlangt er darüber hinaus, dass auch Ärzte im Aargau, die Feststellungen machen, «die im Widerspruch zum vermeintlichen Alter eines UMA stehen», von der Schweigepflicht entbunden werden und dies den Behörden zwingend melden müssten.

Aebi hält fest, in Österreich und Dänemark seien solche Alterstests bei Flüchtlingen seit Jahren üblich. «Man muss sie natürlich mit gesundem Menschenverstand und Augenmass anwenden», sagt der Grossrat. So sei es klar, dass dreijährige Kinder nicht speziell auf ihr Alter untersucht werden müssten. Zudem müsse der Grundsatz gelten, dass Testergebnisse in Zweifelsfällen zugunsten des Flüchtlings interpretiert werden.

«Aber es gibt jugendliche Asylbewerber, bei denen sich nicht sagen lässt, ob sie nun 16 oder 19 Jahre alt sind, und weil das bei der Betreuung einen grossen Unterschied macht, bin ich der Meinung, dass Alterstests gerechtfertigt sind.»