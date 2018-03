«Kinder öffentlich ausgestellt»

Deshalb will Müller-Boder nun heute Dienstag eine Motion einzureichen, die für Aargauer Schulen ähnliche Datenschutzregeln verlangt, wie sie andere Kantone schon kennen. «Ich finde es völlig falsch, wenn Kinder und Jugendliche derart öffentliche ausgestellt werden, wie dies hier passiert», argumentiert sie. Und sie betont: «Wenn ich ein Klassenfoto meiner Kinder möchte, kann ich das bei der Schule bestellen, die Stundenpläne bringen meine Kinder nach Hause, die müssen absolut nicht öffentlich einsehbar sein.»

In speziellen Kursen lernten Schülerinnen und Schüler einen möglichst gefahrlosen Umgang mit dem Internet. «Dort wird ihnen zu recht gesagt, sie sollten auf sozialen Medien und in Chats vorsichtig sein mit persönlichen Angaben und Fotos – an diesen Grundsatz sollten sich auch die Schulen halten», findet Müller-Boder.

Sie lobt die Behörden in Buttwil «Hier sind die Verantwortlichen vorbildlich: Es gibt keine Klassenfotos und auch keine Stundenpläne im Internet, an dieser Praxis könnten sich andere Schulen ein Vorbild nehmen». Müller-Boder kann sich vorstellen, dass Bilder nur mit Passwort abrufbar sind. Prinzipiell sollten Schulen nur Klassenfotos publizieren, wenn die Eltern ihr Einverständnis gegeben haben. «Wenn wir nur ein Kind vor einem Übergriff schützen können, lohnen sich neue Datenschutzrichtlinien für die Schulen auf jeden Fall, auch wenn damit ein gewisser Aufwand verbunden ist.»