Diese Posts haben nun juristische Folgen, wie die SVP-Politikerin bekannt macht. In acht von zwölf Anzeigen, die sie eingereicht habe, sind die Verfasser der verletzenden Kommentare zu Bussen, bedingten und unbedingten Geldstrafen in der Höhe von zum Teil mehreren tausend Franken verurteilt worden.

«Ich lasse mir nicht mehr alles gefallen und scheue mich nicht, weitere Anzeigen aufzugeben.» Mit diesen Worten richtet sich SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder auf ihrer Facebook-Seite an ihre Hasser. Unter der klaren Ansage hat sie Fotos von Strafbefehlen hochgeladen, die Namen der Beschuldigten sind geschwärzt.

«Durch den Kommentar legt der Beschuldigte insofern ein sozialethisch verpöntes Verhalten an den Tag, als er die Zivil- und Strafklägerin in ihrer Ehre angreift», begründet die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten das strafbare Verhalten eines Verfassers der Hasskommentare. In zwei der zwölf angezeigten Fälle wurde für die Beschuldigten entschieden, ein Verfahren ist noch offen.

Ein Erfolg für die Aargauer SVP-Politikerin, die Anfang Jahr mit einer Anzeige wegen übler Nachrede abgeblitzt war. Die zuständige Staatsanwaltschaft Luzern hatte damals ein Verfahren eingestellt. In einem Kommentar, der auf der Seite von Netzcourage-Gründerin Jolanda Spiess-Hegglin gepostet worden war, wurde Müller Boder als «dummes Blondchen» bezeichnet. Dies hatte nicht genügt, um den Tatbestand der üblen Nachrede zu erfüllen.