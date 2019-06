Am Donnerstag läutete bei Stefan Giezendanner das Telefon. Am Apparat war Nationalrat Adrian Amstutz, ehemaliger Fraktionschef und Nationalrat der SVP. Er fragte den überraschten Geschäftsführer der Mittelland Transport AG in Birmensdorf und langjährigen SVP-Einwohnerrat aus Zofingen, ob er sich eine Regierungsratskandidatur im Aargau vorstellen könnte. Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» bestätigt Amstutz, dass er es als SVP-Wahlkampfleiter Schweiz als wünschenswert erachte, «wenn die SVP im Aargau wie bisher mit zwei Mitgliedern im Regierungsrat vertreten ist». Als Präsident des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes Astag kenne er Stefan Giezendanner natürlich gut: «Ich schätze sein unternehmerisches und militärisches Engagement sehr.» Giezendanner brauche seine Führungsqualitäten nicht mit irgendeinem Papier zu beweisen, sagt Amstutz zum Anforderungsprofil: «Er beweist es tagtäglich im Transportbetrieb und auch als Oberstleutnant im Generalstab in der Armee», sagt Adrian Amstutz.

Aber brächte Giezendanner einen ausreichend gefüllten politischen Rucksack mit? Als Regierungsrat brauche es «vor allem verlässliche Führungsqualitäten, Lebenserfahrung und einen guten Charakter», sagt Wahlkampfleiter Amstutz: «Ich halte nichts von jungen, dynamischen, aber beruflich erfolglosen Berufspolitikern.» Aber warum nahm Adrian Amstutz selber das Telefon zur Hand und nicht der Aargauer Kantonalpräsident Thomas Burgherr? Am Rande einer Diskussion zu den Wahlen im Herbst sei der Name Giezendanner gefallen, sagt Amstutz: «Daraus folgte spontan mein Anruf an Stefan, ob das für ihn überhaupt ein Thema wäre.» Sollte er wirklich bereit sein, so Amstutz weiter, «ist selbstverständlich klar, dass der Prozess wie immer in der Hand der SVP Aargau liegt». Hurter: «Aus politischer Familie» Amstutz ist nicht der einzige namhafte SVP-Vertreter, der Stefan Giezendanner als Regierungsratskandidat vorschlägt. «Ich habe ihn in der SVP-Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik kennen und schätzen gelernt», sagt Nationalrat Thomas Hurter (SH). Er ist im Aargau aufgewachsen und interessiert sich immer noch sehr dafür, was in seinem Heimatkanton läuft. «Deshalb erlaube ich mir, mich zu äussern, zumal ich weiss, dass sich Auswärtige sonst eher zurückhalten sollten.» Er sehe, dass Giezendanner sehr stark in seinem Unternehmen engagiert sei. Er rühmt Giezendanner «als sehr führungsstark und konsequent», und er sei immer bestens informiert. Dass er Oberstleutnant im Generalstab ist, komme ihm zugute. Doch warum empfiehlt er nicht Benjamin Giezendanner, den jüngeren Bruder von Stefan, der seit Jahren politisiert, Grossratspräsident war und in den Nationalrat will? Benjamin Giezendanner schätze er ebenso, sagt Hurter. Dieser sei aber eben erst in der Firma in Rothrist in die Fussstapfen von Vater Ueli Giezendanner getreten und kandidiere zudem für den Nationalrat: «Das ginge nicht mit einer Regierungsratskandidatur zusammen.»

