Auch für SVP-Grossrat Jean-Pierre Gallati birgt Cannabis die Gefahr einer Einstiegsdroge. Zudem verweist der Fraktionspräsident auf das grössere Risiko im Vergleich zu Alkohol. «Wer Cannabis konsumiert, ist nicht nur 24 Stunden beeinträchtigt. Das sieht man ja im Strassenverkehr.» Selbst wenn der Effekt der Droge nicht mehr direkt spürbar sei, liesse sich das THC im Blut noch immer nachweisen und beeinflusse das Verhalten des Konsumenten. Gallati lehnt eine Cannabis-Legalisierung aber auch aus grundsätzlichen Überlegungen ab: «Der Konsum von Cannabis trägt zur Verblödung unserer Gesellschaft bei.»

Cannabissteuer als neue Einnahmequelle

Noch ist nicht klar, wann die Vorlage vors Schweizer Stimmvolk kommt. Der Initiativtext wurde am 19. April eingereicht. Für Initiant Forrer sind die Erfolgschancen diesmal «sicher intakt», auch wenn man noch viel Sensibilisierungsarbeit leisten müsse.

«Seit der letzten Abstimmung von 2008 haben zahlreiche Länder Cannabis legalisiert oder zumindest entkriminalisiert. Auch in den USA haben mittlerweile acht Bundesstaaten, darunter etwa Kalifornien und Nevada, den Legalisierungsweg eingeschlagen.

Ob der neue Anlauf zur Cannabis-Legalisierung nun auch in der Schweiz eine Chance hat, ist zur Zeit noch schwer abzuschätzen. Im Vergleich zur verworfenen Vorlage von 2008 hat der neue Intiativtext zwei wichtige Änderungen: Einerseits verlangt er einen Minderjährigenschutz, andererseits soll eine steuerliche Abgabe ähnlich einer Alkohol- oder Tabaksteuer Geld in die Staatskasse spülen. Forrer ist überzeugt: «Es würden zehntausende Arbeitsplätze geschaffen und Millionenbeiträge an Steuern eingenommen.»