SVP-Furer will Grossratspräsident werden, kommt jetzt aber wegen Corona-Aussagen unter Druck

Pascal Furer wurde am Sonntag als Grossrat wiedergewählt und wird voraussichtlich das Kantonsparlament im nächsten Jahr präsidieren. Der SVP-Mann aus Staufen ist zurzeit Vizepräsident des Grossen Rates. Die Wahl zum höchsten Aargauer ist eigentlich Formsache. Doch jetzt formiert sich Widerstand.

Daniel Hölzle, Präsident der Grünen Aargau, kündigte am Sonntag im Wahltalk von Tele M1 in der Runde der Parteipräsidenten an, dass er Furer als Grossratspräsidenten verhindern will und die anderen Parteien aufruft, dies zu unterstützen. Grund für die Hölzles Vorhaben sind Pascal Furers Haltung zu den Coronamassnahmen im Allgemeinen und jüngste Aussagen im Speziellen.

Aussage brachte das Fass zum Überlaufen

Furer machte nie einen Hehl daraus, dass er den Umgang mit der Coronapandemie für übertrieben hält. Auf Facebook postet er regelmässig Zahlen und betont, nur die Anzahl Hospitalisierungen seien relevant, und weil die stets tief blieben, seien eingreifende Massnahmen unnötig, allen voran die Maskenpflicht.