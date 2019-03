Seit diesem Monat sind auch in Schweizer Läden erste Produkte mit der sogenannten Lebensmittelampel versehen. Der französische Lebensmittelkonzern Danone kennzeichnet Joghurts mit dem «Nutri-Score». Dieser soll Hersteller von Lebensmitteln dazu bewegen, den Gehalt von Zucker, Fett oder auch Salz in Fertigprodukten anzupassen. Frankreich hat den «Nutri-Score» bereits 2017 eingeführt.

Auch in der Schweiz wurde schon verschiedentlich eine Nährwertkennzeichung von Lebensmitteln gefordert. Unter anderem hat die Aargauer Nationalrätin Ruth Humbel (CVP) bereits 2004 den Bundesrat dazu aufgefordert, ein «Ampelsystem» für die Lebensmittelindustrie zu prüfen. Demnach sollten Lebensmittel je nach Kaloriengehalt auf der Verpackung mit Rot, Orange oder Grün gekennzeichnet sein. So ist der jetzt eingeführte «Nutri-Score» aufgebaut: Ein grünes A oder B stehen für gesunde Produkte, ist ein Lebensmittel mit einem orangen D oder einem roten E gekennzeichnet, enthält es vergleichsweise viel Zucker, Salz oder Fett. So sehen Konsumentinnen und Konsumenten auf den ersten Blick, ob das, was sie einkaufen, gesund ist.

Der Bundesrat hatte auf das Postulat von Humbel hin angekündigt, die Forderungen zu prüfen.