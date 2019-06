Auch am Tag nach dem Rücktritt von Franziska Roth äussert sich die SVP Aargau nicht dazu, ob und mit wem sie bei der Ersatzwahl am 20. Oktober antritt. Kantonalpräsident Thomas Burgherr will das Thema am Parteitag am Freitag nicht offiziell traktandieren. Die Konkurrenz schiesst bereits scharf: «Verantwortungslose Partei!»