Wenn es um Abstimmungsparolen geht, ist die SVP Aargau um Einigkeit und möglichst klare Positionen bemüht. So auch am Mittwochabend, als der Parteitag in Boswil mit 114 zu 0 Stimmen die Nein-Parole zum neuen EU-Waffenrecht fasste.

Die grosse Mehrheit der Delegierten folgte den Ausführungen von Grossrat Christoph Riner, der vor einer Erpressung durch die EU warnte. Terroristen und Kriminelle hielten sich nicht an Gesetze, die Regelung bringe nicht mehr Sicherheit, sondern strafe unbescholtene Bürger. Das klare Nein war zu erwarten, schliesslich hat die Volkspartei das Referendum gegen das neue Waffenrecht unterstützt.

Viel weniger klar ist die Position der Partei, wenn es um die AHV-Steuervorlage geht. An der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz wurde Stimmfreigabe beschlossen. Man will im Wahljahr nicht mit einer Nein-Parole gegen den eigenen Bundesrat Ueli Maurer antreten.

Die Bundeshausfraktion lehnte die Vorlage ab, rund ein Drittel der SVP-Parlamentarier in Bern waren aber dafür. Im Nationalrat lehnten von den Aargauern Thomas Burgherr, Sylvia Flückiger, Ueli Giezendanner, Andreas Glarner und Luzi Stamm die Vorlage ab, Hansjörg Knecht enthielt sich, Maximilian Reimann stimmte zu.

Thomas gegen Thomas

Am Kantonalparteitag setzte sich Präsident Thomas Burgherr für ein Nein ein, Alt-Grossrat und Steuerexperte Thomas Bodmer warb für ein Ja. Bodmer sagte, der Druck auf eine Anpassung des Steuersystems komme nicht nur von der EU, sondern auch von den USA, Russland und weiteren Staaten.

Mit der Vorlage biete sich die Möglichkeit, die nicht mehr akzeptierten Privilegien für ausländische Firmen aufzuheben, ohne den Steuersatz massiv zu erhöhen. Bei einem Nein und einer starken Erhöhung der Unternehmenssteuern würden diese abwandern.

Burgherr entgegnete, die Vorlage sei aus staatspolitischen Gründen abzulehnen.