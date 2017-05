Kaum ist Susanne Hochuli von ihrer 1400 Kilometer langen Wanderung an die Nordsee zurück, steckt die ehemalige Regierungsrätin der Grünen bereits wieder mitten in der Politik.

Regierungsrätin Franziska Roth (SVP) hatte ihrer Vorgängerin vorgeworfen, das Departement Gesundheit und Soziales acht Jahre lang «ohne Strategie» geführt zu haben.

Tele-M1-Moderator Rolf Cavalli konfrontierte Hochuli am Dienstagabend im «TalkTäglich» mit dem Vorwurf. Ihre Antwort: «Mein Stil ist es, nichts zu meinem Vorgänger zu sagen und nichts zu meiner Nachfolgerin.» Von dieser Haltung liess sie sich auch auf wiederholte Nachfrage nicht abbringen. Immerhin zeigte Hochulis emotionale Reaktion, dass ihr das Thema nicht ganz gleichgültig ist und sie die Gedankengänge von Roth nicht nachvollziehen kann. «Sehe ich so aus, als würde ich im Kopf von Franziska Roth sitzen? Nein. Mehr sage ich dazu nicht.»

Die Spardiskussion im Kantonsparlament und den 30-Millionen-Sparvorschlag für den Bereich Gesundheit verfolge sie «mit dem Wissen einer Regierungsrätin», so Hochuli. Ihre private Meinung? «Das interessiert niemanden», behauptete Hochuli.

Hochuli bestätigt az-Recherche

Hochuli bestätigte aber eine Recherche der az, wonach einzelne Chefärzte bis zwei Millionen Franken jährlich verdienen: «Das kommt ungefähr hin.» Dass die Chefarztlöhne nach aussen intransparent sind, störte Hochuli schon als Regierungsrätin. Sie hätte die Löhne gerne ausgewiesen. Aber: Sie sei am grossen Widerstand gescheitert. Ihre Haltung zum Thema macht sie dennoch deutlich: «Es geht nicht um Neid. Es geht darum, dass der Patient sieht, wer der Nutzniesser ist.» Das ist wichtig, denn ein Arzt verdient mehr, wenn er einen Patienten stationär behandelt oder operiert.

Ein guter Übergang zu ihrer künftigen Aufgabe: Hochuli wird auf 2018 Patientenschützerin der Nation. Ihr Ziel: Die Leute zu mehr Gesundheitskompetenz anleiten. Sie selbst zeigte sich bezüglich Lohn (20%-Pensum) transparent: 10 000 Franken werde sie verdienen – im Jahr.

Und politische Ambitionen? «Frau Gemeindeammann in Reitnau? Keine Lust», sagt sie unumwunden. Und ein Nationalratsmandat wie ihre Vorgängerin als Präsidentin des Patientenschutzes? «Wir haben bereits einen Grünen-Nationalrat.» Ein Dementi war das nicht.