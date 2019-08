Wer gewählt wird, muss die Gesundheit übernehmen

Hochuli hielt fest, die Entwicklung im Gesundheitsdepartement (DGS) unter Roth lasse sich nicht rückgängig machen. Wichtiger sei jetzt die Frage, «was man bei den anstehenden Wahlen für dieses Departement machen kann». Für sie ist klar, dass ein Regierungsmitglied, das am 20. Oktober gewählt wird, das DGS übernehmen müsste. «Es muss eine Person gewählt werden, die in das Departement passt und die anstehenden Geschäfte vorwärtsbringt», sagte Hochuli.

Auf die fünf Kandidierenden angesprochen – nominiert sind Jean-Pierre Gallati (SVP), Jeanine Glarner (FDP), Yvonne Feri (SP), Severin Lüscher (Grüne) und Doris Aebi (GLP) –, sagte Hochuli, für sie gebe es zwei Personen, die geeignet wären. Wenig überraschend sieht sie ihren Parteikollegen und Hausarzt Lüscher als einen von ihnen. «Ich sage auch als Grüne und Frau, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, unbedingt eine Frau zu wählen», hielt sie fest. Wichtiger seien Kenntnisse des Gesundheitswesens, eine gute Vernetzung und politische Erfahrung.

Hochuli lobt Gallati – empfiehlt ihn aber nicht

Dann kam die grosse Überraschung: Hochuli, die in ihrer Amtszeit von SVP-Vertretern wie Andreas Glarner und Wolfgang Schibler heftig kritisiert worden war, hält Jean-Pierre Gallati als Regierungsrat für geeignet. Der SVP-Fraktionschef sei intelligent genug für das Amt, sitze in der Gesundheitskommission und kenne die Abläufe in Verwaltung und Regierung, begründete sie.

Mit der Nomination von Gallati habe die SVP ihren Job richtig gemacht – anders, als vor drei Jahren, als die Partei Franziska Roth aufstellte. Auf die Frage im «Talk», ob sie den SVP-Mann im Herbst tatsächlich wählen würde, legte sich Hochuli nicht definitiv fest. «Ich gebe keine Wahlempfehlung für Jean-Pierre Gallati ab, weil er nicht die Politik machen würde, die ich als Grüne mir wünsche», betonte sie.

Dennoch freut sich Gallati über den unerwarteten Support der früheren Regierungsrätin. «Es ehrt mich, dass Susanne Hochuli als langjährige, erfahrene Gesundheitsdirektorin sich so äussert», sagt der SVP-Mann auf Anfrage. Das zeige, dass Hochuli parteiunabhängig denke und die aktuelle Situation ohne politische Scheuklappen anschaue.

Politisch deutlich näher stehen würde der ehemaligen Grünen-Regierungsrätin die SP-Kandidatin Yvonne Feri. Hochuli sagte im «Talk», sie frage sich, warum die SP Feri nicht als Ständeratskandidatin nominiert habe. Die Nationalrätin sei auf Bundesebene sehr gut vernetzt, als Regierungsratskandidatin habe sie den Nachteil, dass sie die Wahl vor drei Jahren schon verpasst habe. «Ich verstehe die Politik der SP bei dieser Entscheidung nicht ganz», sagte Hochuli.

Grüne unterstützten Feri vor drei Jahren offiziell

Im Herbst 2016 waren die Grünen mit Grossrat Robert Obrist zu den Regierungsratswahlen angetreten. Im ersten Wahlgang blieb Obrist chancenlos, für die Ausmarchung im zweiten Wahlgang unterstützten die Grünen im Herbst 2016 dann SP-Kandidatin Yvonne Feri.

Man müsse die Kräfte der fortschrittlichen Parteien konzentrieren, um den freien Sitz mit einer Person zu besetzen, die sich für einen nachhaltigen Kanton einsetze, hielten die Grünen damals fest. Feri wurde in der Mitteilung als «kompetente und zukunftsorientierte Persönlichkeit» bezeichnet, die auch viele der Werte der Grünen teile. Trotz dieser offiziellen Unterstützung unterlag Feri im zweiten Wahlgang gegen Roth relativ deutlich.

Auch diesen Herbst dürfte der freie Sitz in der Regierung kaum schon im ersten Wahlgang am 20. Oktober besetzt werden. So könnte dieselbe Situation entstehen wie 2016: Grünen-Kandidat Lüscher holt weniger Stimmen als SP-Kandidatin Feri. Ob die Grünen dieses Jahr erneut die Sozialdemokratin unterstützen würden, ist jedoch fraglich. Schon am Parteitag vor den Sommerferien, als Lüscher nominiert wurde, äusserte Grünen-Präsident Daniel Hölzle einige Vorbehalte gegen Feri. Er sei nicht überzeugt von der SP-Kandidatin, sagte er damals.

Feri: «Frau Hochuli darf glauben, was sie möchte»

Doch was fehlt Yvonne Feri, um das Amt zu übernehmen? Susanne Hochuli äussert sich auf Anfrage nicht konkret, sie hält nur fest: «Severin Lüscher und Jean-Pierre Gallati sind Grossräte und Mitglieder der Gesundheitskommission, sie kennen die Verwaltung und den Regierungsrat – mit diesen Punkten schwingen sie meiner Ansicht nach im Kandidatenfeld obenaus.»

Daraus lässt sich schliessen, dass Hochuli die Exekutiverfahrung von Yvonne Feri als ehemalige Wettinger Gemeinderätin und den Frauenfaktor weniger hoch gewichtet. Auch die Tatsache, dass Feri als Nationalrätin derzeit nicht direkt in der kantonalen Politik aktiv ist, fällt für sie offenbar negativ ins Gewicht.

Yvonne Feri äussert sich auf Anfrage dieser Zeitung kurz: «Frau Hochuli hat das Recht zu glauben, was sie gerne möchte», teilt sie mit. Jeder und jede mache jetzt seine eigene Einschätzung. «Das Wahlresultat wird dann zeigen, welche korrekt war», schliesst Yvonne Feri.