Susanne Hochuli über Corona, Gallati und ihr Landleben: «Die Angst vor dem Virus schweisst die Menschen zusammen»

Susanne Hochuli: Nach meinem Rücktritt als Regierungsrätin wusste ich zuerst ja überhaupt nicht, wonach ich suche. Ich wollte wieder mehr draussen arbeiten, das war klar. Auf meiner Wanderung an die Ostsee entwickelte sich dann die Idee, Küche und Garten zu einem Angebot für Anlässe zu kombinieren. Zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Esther Flückiger (sie sitzt beim Interview ebenfalls am Tisch).

Als wir bei ihrem Bauernhof in Reitnau eintreffen, kommt uns auch schon Susanne Hochuli auf dem Feldweg entgegen, mit zwei Rechen geschultert. Bevor wir in der neu gebauten Grossküche das Interview beginnen, führt uns die ehemalige Regierungsrätin durch die Gärten ihres Hofes, den sie vor fast dreissig Jahren von ihren Eltern übernommen hatte und nun in ein kleines Bioparadies verwandelt.

Wir umarmen uns nicht, aber ganz einhalten können wir die Zwei-Meter-Regel nicht immer, man muss sich ja manchmal helfen. Aber wir sind schon vorsichtig. Meine Tochter etwa, die in Aarau wohnt und in den letzten Tagen hustete, geht nicht ins Haus, wenn sie bei uns auf dem Hof ist.

Susanne Hochuli war von 2009 bis 2016 Regierungsrätin und leitete das Departement Gesundheit und Soziales. Heute ist die 54-Jährige unter anderem Präsidentin der Schweizerischen Patientenorganisation und Greenpeace Schweiz. Hochuli lebt in Reitnau im Suhrental, wo sie auf ihrem Hof zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Esther Flückiger das ökosoziale Start-up «weltweit-essen» aufgezogen hat. In der grosszügig gebauten Küche und dem riesigen Bio-Garten können Anlässe gebucht werden zum gemeinsamen Kochen, Essen und Arbeiten. Hochuli setzt in ihrem Projekt auch Menschen aus dem Asylbereich ein.

Sind Sie froh, dass Sie jetzt nicht mehr Gesundheitsdirektorin sind und nicht selber diese Krise managen müssen?

Nein, gerade jetzt wäre es ausserordentlich spannend. Es ist zwar eine schwierige Zeit, aber ich würde als Regierungsrätin wohl kaum so angegriffen wie damals zu meiner Zeit mit der Flüchtlingswelle.

Warum glauben Sie?

Allen ist klar: Die Kantone müssen bei Corona umsetzen, was der Bund vorgibt. Das war bei der Asylkrise zwar auch so. Aber damals konnte man die Angst gegen jemanden richten. Die Angst vor dem Coronavirus dagegen vereint die Menschen, sie schweisst sie zusammen.

Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement Ihres Nach-Nachfolger Jean-Pierre Gallati?

Gut, unaufgeregt. Auch die Kantonsärztin macht ihre Sache sehr gut. Am Anfang hat es etwas geholpert, weil nicht klar war, ob man jetzt mehr oder weniger als der Bund machen soll. Aber mittlerweile läuft das gut.

Neben Ihrem Gastro-Start-up sind Sie auch Präsidentin der Schweizerischen Patientenorganisaton SPO. Was tut Ihre Organisation in der Coronakrise?

Einerseits bringen wir uns in der Politik ein. Gerade vor ein paar Tagen hat die SPO zusammen mit anderen Organisationen einen Brief an den Bundesrat geschrieben, in dem wir warnen, die Lockerung nicht auf Kosten der Risikogruppe zu forcieren. Zum anderen sind vor allem unsere Beraterinnen sehr gefragt bei Menschen mit Sorgen.

Was sind die Anliegen?

Das Thema Patientenverfügung beschäftigt sehr. Der Zeitdruck ist gross für Betroffene und ihre Angehörigen. Wenn sich jemand aus der Risikogruppe infiziert und ins Spital muss, kann es sehr schnell gehen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder rechtzeitig darüber nachdenkt und weiss, was er will, wenn es um den Tod geht.

Wie ist das in Ihrer Familie?

Mit meiner Mutter habe ich jetzt auch nochmals diskutiert, ob sie im Fall der Fälle intubiert werden oder lieber zu Hause bleiben möchte. Solche Fragen sind wichtig. Wer schon eine Patientenverfügung hat, aber eine Klärung betreffend Covid-19 anbringen will, kann das mit einem Anhang machen, das «kann auch ganz einfach handschriftlich sein.

Kann man da nicht schnell an die Grenzen kommen, weil man mit der Situation überfordert ist und Fachwissen fehlt?

Ja, darum setzen wir uns von der SPO für eine «Patientenverfügung plus» ein. Zusammen mit einer Vertrauensperson und einer Beraterin definiert man medizinische Massnahmen für verschiedene Situationen. Ziel ist, nicht erst zu entscheiden, wenn es schon fast zu spät ist. Man sollte sich laufend Gedanken über das Sterben machen, es kann immer etwas passieren.

Eben wurden die Richtlinien für die sogenannte Triage erneuert, die festlegt, nach welchen Kriterien sich der Arzt entscheidet, welchen Patienten er noch beatmet, wenn er zu wenige Geräte hat. Wie sehen Sie das als Patientenvertreterin?

Auch darum ist es so wichtig, dass möglichst viele Patienten eine Verfügung haben. Im besten Fall kommt dann die Triage gar nicht zum Zug, weil einige von sich aus auf die künstliche Beatmung verzichten und das vorher schon kundgetan haben.

Die Menschen machen sich in Zeiten von Corona generell Gedanken über Grundsätzliches. Glauben Sie, das hält über die Pandemie hinaus an?

Es wird uns zumindest vor Augen geführt, dass sich in dieser immer schneller drehenden Welt auch Viren schneller verbreiten. Man kann die Globalisierung nicht rückgängig machen, aber vielleicht gibt es eine Rückbesinnung. Wir versuchen ja genau das hier auf dem Hof: einheimische Produkte, nachhaltiger Umgang mit Natur und Menschen. Man muss nicht in den Flieger sitzen, um etwas Aussergewöhnliches zu erleben. Man kann bei uns wunderbar und authentisch marokkanisch essen (lacht).

Ein guter Werbespot. Aber sind Sie wirklich so optimistisch?

Na ja, ob ein Umdenken stattfindet, darüber bin ich mir nicht sicher. Vielleicht glauben die Leute nach Corona auch, sie müssen jetzt alles nachholen, was sie scheinbar verpasst haben. Dann geht es im gleichen Stil weiter wie vorher.