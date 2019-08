Susanne Hochuli war acht Jahre lang Gesundheits- und Sozialdirektorin im Aargau. Ende 2016 hat sich die 53-Jährige aus dem Politbetrieb zurückgezogen, doch wenn es um die Nachfolge der zurückgetretenen Regierungsrätin Franziska Roth geht, hat sie eine klare Meinung. Zwei geeignete Personen gebe es unter den Nominierten, sagte Hochuli im «TalkTäglich» bei Tele M1 am Dienstagabend.

Neben ihrem Parteikollegen und Hausarzt Severin Lüscher traut sie das Amt auch SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Gallati zu. Der 53-Jährige sei intelligent genug für das Amt, sitze in der Gesundheitskommission und kenne Verwaltung und Regierung. Nicht geeignet ist aus Hochulis Sicht die SP-Kandidatin Yvonne Feri, deren politische Ausrichtung den Grünen deutlich näher steht als jene von SVP-Mann Gallati.

«Ohne Scheuklappen»

Hochuli, die in ihrer Amtszeit von SVP-Vertretern wie Andreas Glarner und Wolfgang Schibler heftig kritisiert worden war, hält Jean-Pierre Gallati als Regierungsrat für geeignet. Der SVP-Fraktionschef sei intelligent genug für das Amt, sitze in der Gesundheitskommission und kenne die Abläufe in Verwaltung und Regierung, begründete sie. Sagt aber auch: «Ich gebe keine Wahlempfehlung für Jean-Pierre Gallati ab, weil er nicht die Politik machen würde, die ich als Grüne mir wünsche.»