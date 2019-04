Der Austritt habe sich abgezeichnet, sagt SP-Präsidentin Gabriela Suter. Der öffentliche Rosenkrieg in der SVP sei stillos, sagt sie kopfschüttelnd: «Ein kommunikativer Super-Gau.» Der Fall Roth lasse «am Vorgehen der SVP in der Personalpolitik und am Umgang mit ihren Mandatsträgern zweifeln».

«Franziska #Roth mangelt es an Willen, Interesse und Talent, das Regierungsamt auszuüben» sagt die ⁦ @svpaargau ⁩! Das mag sein. Der SVP mangelt es ganz sicher an Eigenverantwortung, Respekt und Anstand vor einer als SVPlerin gewählten Regierungsrätin! https://t.co/sqv7fdOofq

SP-Grossrat: «Recht niveaulos»

Auch Florian Vock, SP-Grossrat und Präsident des Aargauer Gewerkschaftsbunds, nimmt die SVP Aargau via Twitter in die Verantwortung. Jede Kritik an Franziska Roth müsse auch als Eingeständnis für das Versagen der Partei verstanden werden. Und er äussert deutliche Kritik an der Reaktion der SVP: «Die Wortwahl ist recht niveaulos.»