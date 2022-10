Süss oder sauer Dank des schönen Sommers sind Aargauer Mostereien ausgelastet Rund 2.5 Millionen Liter pressen Aargauer Mostereien pro Jahr. Die Mosterei von Familie Nussbaum aus Birrwil verwandelt in Rekordjahren saftige Äpfel in bis zu 30'000 Liter feinsten Aargauer Süssmost.

Seit 20 Jahren verarbeiten Astrid und Hans Nussbaum tonnenweise Äpfel zu Most. Ihre Mosterei im Schwaderhof in Birrwil läuft zur zeit auf Hochtouren. In guten Jahren werden bis zu 30'000 Liter verarbeitet – in schlechteren Jahren lediglich 15'000. Der diesjährige Ertrag bewegt sich laut Astrid Nussbaum im durchschnittlichen Bereich

Die Menge und Qualität der Äpfel sind stark vom Wetter abhängig. Die trockenen Sommermonate schmeckt man nun im Most. «Die schöne Sonne hat den Charakter des Mostes geprägt. Er ist in Form vom Zucker und einer schönen Säure im Süssmost gespeichert», so Othmar Eicher, Fachspezialist Obstbau vom Landwirtschaftlichem Zentrum Liebegg.

Im Aargau gibt es mehr als 100 kleine Mostereien. Laut dem Aargauer Obstverband sei der grösste Teil der Äpfel bereits verarbeitet. In Birrwil ist von dem noch nichts zu spüren. Die Familie Nussbaum muss noch zig Tonnen Äpfel verarbeiten. (cam)