Für die Auswahl von geeigneten Grundstücken gibt es laut der Staatskanzlei "klar definierte bautechnische, raumplanerische und betriebliche Kriterien". In der Mitteilung werden Zonenkonformität, Grundstücksgrösse, Sicherheitsaspekte und Standortqualität genannt. Kanton, Regionalplanungsverbände und Gemeinden sollen nun bis zu den Sommerferien geeignete Objekte und Landstücke melden.

Im Herbst will der Regierungsrat dann eine Kurzliste mit vier bis fünf möglichen Liegenschaften verabschieden - dies in Absprache mit der Paritätischen Kommission Asyl- und Flüchtlingswesen (Pakaf), in der auch Gemeindevertreter dabei sind. Die Kommission habe dieses Vorgehen vergangene Woche an einer Sitzung diskutiert und unterstütze "den aktiven Einbezug der Gemeinden", teilt die Staatskanzlei mit.

Der Regierungsrat verspricht - wohl mit Blick auf frühere Konflikte um Asylunterkünfte wie zuletzt in Safenwil - die potenziellen Standortgemeinden würden frühzeitig in den Entscheidungsprozess einbezogen. Bis der Standort für die erste kantonale Grossunterkunft feststeht, dürfte es laut Staatskanzlei aber Mitte 2019 werden. Wann das Asylzentrum für 150 bis 300 Flüchtlinge den Betrieb aufnehmen soll, ist der Mitteilung nicht zu entnehmen.