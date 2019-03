Kräftige Winde haben den Strassenverkehr im Kanton Aargau am Montagmorgen beeinträchtigt. Wegen umgeknickter Bäume waren die Strassen zwischen Zofingen und Bottenwil sowie zwischen Wohlen und Niederwil gesperrt, wie die Kantonspolizei Aargau bestätigt. Zwischen Bremgarten und Hermetschwil kollidierte ein Lastwagen mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei erhielt ab 8.30 Uhr weitere Meldungen über umgeknickte Bäume. Folgende Strecken waren betroffen: Wohlen-Bremgarten, Widen-Bremgarten, Hendschiken-Ammerswil und Böttstein. Der Sturm hatte auch Auswirkungen auf den Fasnachtsmarkt in Frick: Die Verantwortlichen sagten ihn ab.

In Reinach AG wurde wurde ein Baugerüst umgeweht, wie das Onlineportal "20min" berichtet. In Neuendorf SO wurde kippte wegen des starken Windes ebenfalls ein Gerüst um, wie die Solothurner Kantonspolizei einen Meldung des Onlineports "Blick" bestätigte. Personen seien nicht verletzt worden.

