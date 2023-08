Studie Kanton Aargau als Arbeitgeber unter den Top 3 der Verwaltungen Laut einer jährlichen Studie ist der Aargau im Branchenranking der öffentlichen Verwaltungen in der Schweiz neu auf dem 3. Platz. Damit verbessert sich das Ranking des Kantons als Arbeitgeber deutlich, im Vorjahr war er noch auf Platz 8.

Der Kanton Aargau ist in Sachen Recruiting Massnahmen vorne mit dabei. Bild: Chris Iseli

Jedes Jahr prüft «Best Recruiters» Recruiting Massnahmen der 1’300 grössten Unternehmen der Schweiz. Das Ergebnis der grössten unabhängigen Recruiting Studie im deutschsprachigen Raum fällt für den Kanton Aargau hervorragend aus: Im Branchenranking der öffentlichen Verwaltungen liegt er auf dem Podest. Auch im Gesamtranking ist der Kanton Aargau von Platz 182 im Vorjahr auf den 88. Platz vorgerückt.

Massnahmen zeigen Wirkung

Insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels sei es besonders erfreulich, dass der Kanton Aargau als Arbeitgeber gutes Personal zu rekrutieren versteht, heisst es in einer Mitteilung. «Ich bin erfreut über den Podestplatz des Kantons Aargau», sagt Dr. Markus Dieth, Vorsteher Departement Finanzen und Ressourcen, über seine Abteilung Human Resources Aargau. Er sieht den Erfolg auch in der Überführung der Online Stelleninserate in ein neues, modernes Layout und die Stärkung der Social-Media-Präsenz auf LinkedIn und Instagram. (zen)