Studie Digitale politische Partizipation: Der Kanton Aargau gehört zu den besten drei – hat aber noch viel Luft nach oben Im schweizweiten Vergleich schneidet der Aargau gut ab, was die digitale politische Partizipation anbelangt. Dies bescheinigt eine Studie des Zentrums für Demokratie Aarau. Nachholbedarf gibt es im Bereich elektronische Identifikation oder bei digitalen Anliegen.

Im vergangenen Jahr hat das Zentrum für Demokratie Aarau ZDA für die Schweiz einen Index eingeführt, der aufzeigt, wie es um die politische Partizipation in den Kantonen steht. Der Vergleich geschieht anhand des DigiPart-Index, der auf einer Skala von 0 bis 100 erfasst, inwiefern es möglich ist, sich digital an politischen Prozessen zu beteiligen. Im vergangenen Jahr hatte der Kanton Genf mit 55 Punkten den ersten Platz belegt. Mit 43,5 Punkten landete der Kanton Aargau damals auf Rang 5 – gemeinsam mit Luzern.

Nun wurde die Erhebung zum zweiten Mal durchgeführt. Und die Studienresultate für die Situation im Jahr 2022 zeigen: Der Kanton Aargau hat aufgeholt. Mit 49 Punkten hat er Luzern hinter sich gelassen und belegt neuerdings hinter Genf (56 Punkte) und St.Gallen (55 Punkte) den dritten Platz im Kantonsranking. Punktgleich mit dem Kanton Zürich. Mit diesem Ergebnis gehört der Kanton Aargau im DigiPart-Index zwar zur Spitzengruppe, jedoch liegt auch er lediglich im mittleren Bereich der Skala.

Untersucht wurden in der Studie die drei Hauptkategorien Meinungsbildung, Mitwirkung und Entscheidung. Darin untergeordnet sind die sieben Themenbereiche eDeliberation, digitale politische Bildung, eTransparenz, eKonsultation, eAnliegen, eID und eVoting.

Pluspunkte für ein öffentliches Datenportal

Im Bereich der eTransparenz konnte der Kanton Aargau gemäss den Studienautoren markant zulegen. Gelungen ist das, weil den Bürgerinnen und Bürgern seit Frühling 2021 ein Open-Data-Portal zur Verfügung steht. Darin sind öffentlich zugängliche Behördendaten, so etwa Baustatistiken oder Daten zum Arbeitsmarkt, zentral abrufbar.

Einen Sprung nach vorn gelang dem Kanton Aargau auch bei der digitalen politischen Bildung. Schulen verweisen seit neuem auf eine digitale Sammlung an Unterlagen. Zusatzpunkte gibt es im Bereich Inklusion, weil gewisse Informationen übersetzt werden. Auch bei der Vielfalt erhält der Aargau einen Bonus: Über die Schulen hinaus gebe es weitere Kursanbieter im Bereich politischer Bildung, die teilweise ein digitales Angebot hätten.

Im Bereich eKonsultation wird der Kanton Aargau sogar als Best-Practice-Beispiel genannt. Dies für ein selbstentwickeltes Tool, das für Vernehmlassungen verwendet wird und aus einem standardisierten Online-Fragebogen besteht.

Es fehlt ein Tool, das demokratische Prozesse rein digital anstösst

Nicht ganz so rühmlich sieht es im Bereich eVoting aus. «Im Kanton ist derzeit kein E-Voting verfügbar», halten die Studienautoren fest. Zwar war E-Voting für Auslandschweizer eine Zeit lang möglich gewesen und ein Pilotversuch in fünf Aargauer Gemeinden war geplant worden, allerdings wurde das Projekt abgebrochen. Hintergrund war, dass die Genfer Regierung entschieden hatte, ihr E-Voting-System und dessen Weiterentwicklung per Februar 2020 einzustellen. Der Aargau hatte dieses System mitbenutzt.

Luft nach oben hat der Kanton Aargau gemäss Studie auch im Bereich eAnliegen. Zwar gibt es mehrere private Online-Petitionsplattformen, doch nur eine davon wird häufig benutzt. Im Bereich der elektronischen Anliegen sehen die Autoren denn auch mit das grösste Potenzial für weitere Entwicklungen. Bisher gebe es noch keine ausgereiften Tools, die einen demokratischen Prozess komplett digital in Gang setzen können.

Social-Media-Kanäle reichen nicht

Im tieferen Bereich ist die Punktezahl auch im Bereich eID, der elektronischen Identifikation. Der Kanton verfüge über ein E-Government-Portal, in das sich Benutzer ohne Identitätsprüfung einloggen könnten. Einen Schritt weiter sei etwa der Kanton Schaffhausen. Dort ermöglicht die eID eine Verifizierung der Identität im digitalen Raum und erleichtert so beispielsweise das Signieren und Authentifizieren von elektronischen Dokumenten.

Am wenigsten Punkte erhält der Kanton Aargau im Bereich «e-Deliberation», bei dem gemessen wird, «wo und wie in einem Kanton im Internet eine politische Diskussion über Abstimmungsthemen, Wahlen, politische Massnahmen und generell über Politik geführt werden kann». Zwar gebe es mehrere Social-Media-Kanäle, aber keine Plattform. Dazu halten die Autoren jedoch fest, die institutionalisierte eDeliberation stecke in der Schweiz generell noch in den Kinderschuhen.