Stromversorgungssicherheit Die FDP ist nicht abergläubisch: 13 Vorstösse für genügend Strom Die Aargauer Freisinnigen machen eine Reihe von Vorschlägen, um zu verhindern, dass eine Strommangellage eintritt. Die Anliegen reichen von CO 2 -neutraler Forschung über mehr Investitionen der Axpo im Inland bis zu erweiterten Abzügen bei energetischen Sanierungen.

Soll man Solaranlagen auch bei einem Neubau steuerlich abziehen können? Im Bild die schon vor Jahren auf einem bestehenden Gebäude installierte Solaranlage des früheren SP-Gross- und Nationalrats Max Chopard. Sandra Ardizzone / AGR

Ein Mangel an Strom könnte der Schweiz nach dem Aus für das EU-Stromabkommen und wegen kommender Netznutzungsrestriktionen der EU schon ab dem Jahr 2025 drohen. Überall wird jetzt fieberhaft nach Möglichkeiten gesucht, eine Strommangellage abzuwenden. Die FDP Aargau wird an der nächsten Grossratssitzung ein Paket von 13 Vorstössen einreichen, um Gegensteuer zu geben. Abergläubisch sind die Freisinnigen offenbar nicht.

Sabina Freiermuth, Parteipräsidentin FDP Aargau. Alex Spichale / AGR

An einer Medienkonferenz stellte die Parteispitze in Aarau die Vorstösse schon einmal vor. Parteipräsidentin Sabina Freiermuth verwies darauf, dass der Bund eine Strommangellage für die Schweiz als Risikoszenario mit möglichen gewaltigen Schadensummen sehe. Jetzt kämen «aufgrund des schrecklichen Kriegs in der Ukraine» weitere Aspekte dazu. Mit ihren Vorstössen wollen die Freisinnigen einen Beitrag leisten, so Freiermuth, «dass dieses Szenario gar nicht eintritt».

Der FDP-Fraktionspräsident im Grossen Rat, Silvan Hilfiker. Sandra Ardizzone / AGR

So wird Fraktionschef Silvan Hilfiker den Regierungsrat mit einer Motion auffordern, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Gaskraftwerke und Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen als Überbrückungstechnologie eingesetzt werden können.

Axpo-Investitionen sollen der Schliessung der Winterlücke in der Schweiz dienen

Auch soll die Regierung sicherstellen, dass die Axpo (an der der Kanton direkt und indirekt Anteile von knapp 30 Prozent hält) und die AEW Energie AG (die zu 100 Prozent dem Kanton gehört) «verstärkt in der Schweiz in die Versorgungssicherheit investieren, um der drohenden Versorgungslücke im Winter entgegenzuwirken», so Hilfiker weiter. Die FDP ist sonst nicht dafür, Firmen dreinzureden. Gewichtet sie hier die Versorgungslage höher? Hilfiker bejaht. Die Axpo etwa investiere viel im Ausland. Er verlangt jetzt, dass «nachhaltige Investitionen in zusätzliche Stromerzeugung in der Schweiz vorgenommen werden beziehungsweise in ausländische Projekte, welche der Schliessung der Winterstromlücke in der Schweiz dienen».

FDP-Grossrat Adrian Meier. Britta Gut

Forschungsoffensive für möglichst CO 2 -neutrale Technologien

Mit einer Motion verlangt Grossrat Adrian Meier schliesslich, «eine Forschungsoffensive zu lancieren, welche möglichst CO 2 - neutralen Technologien zur Verbesserung der Stromversorgungssicherheit Schub verleiht». Betrifft dies auch die Kernenergieforschung? Freiermuth sagt dazu, heute werde für die Sicherheit und den Rückbau geforscht, aber nicht für neue Technologien. Das müsse sich ändern, sagt sie, aber nicht nur bei der Kerntechnologie, sondern beispielsweise auch beim Wasserstoff.

Fotovoltaikanlage künftig auch bei Neubau steuerlich abzugsfähig?

Mit Blick auf eine Neuauflage des kantonalen Energiegesetzes (die letzte Revision ist 2020 an der Urne gescheitert) soll die Regierung zudem prüfen, so Jeanine Glarner via Postulat, wie man die Anzahl der Bauvorschriften reduzieren, unnötige Hürden für energetische Massnahmen beseitigen und so zusätzliche Investitionen in energetische und ökologische Massnahmen auslösen könne. Dass man eine Fotovoltaikanlage heute im Meldeverfahren installieren kann und es sehr oft keine Baubewilligung mehr braucht, sei erfolgreich, so Glarner. Prüfen lassen will sie auch, ob man künftig den Bau einer Solaranlage nicht mehr nur auf bestehenden, sondern auch bei neuen Gebäuden steuerlich abziehen kann.

Eine Entbürokratisierung fände sie beispielsweise auch bei FV-Anlagen an Fassaden, bei Speicherung und Heizungsersatz sinnvoll. Darüber hinaus will sie prüfen lassen, ob man künftig nicht mehr nur steuerlich voll absetzen kann, wenn man beispielsweise ein bestehendes Steildach saniert und ohne Ausbau zusätzlich isoliert, sondern auch dann, wenn man gleichzeitig den Dachstock ausbaut. Wenn Letzteres dazukommt, sei heute nämlich keine der Massnahmen abzugsberechtigt, schreibt Glarner, die auch den Hauseigentümerverband (HEV) Aargau präsidiert. Der Abzug soll also künftig bei Energie- und Umweltinvestitionen auch im Zusammenhang mit geringfügigen Um- und Ausbauten bestehender Gebäude möglich sein, so Glarner.

FDP-Nationalrätin Maja Riniker. Fabio Baranzini

Maja Riniker peilt Anpassung auf Bundesebene an

Da hier teilweise die Bundesgesetzgebung tangiert ist, hat Nationalrätin Maja Riniker (FDP) in dieser Session parallel dazu bereits einen Vorstoss eingereicht, in dem sie den Bundesrat beauftragen will, die Bestimmungen so anzupassen, «dass Kosten für Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, auch im Zusammenhang mit geringfügigen Um- und Ausbauten von bestehenden Gebäuden steuerlich in Abzug gebracht werden können». Könnte es da nicht einen Konflikt mit der von der FDP angestrebten Abschaffung des Eigenmietwerts geben? Riniker (Vorstandsmitglied im HEV Schweiz) verneint. Der Eigenmietwert sei unbedingt abzuschaffen, «aber die Abzüge im energetischen Bereich müssen bleiben».