Stromversorgung «Netzausbau kann zur Existenzfrage werden»: Bis in zehn Jahren könnte ein Drittel der Stromversorger verschwinden Derzeit sind im 96 Unternehmen im Verband Aargauischer Energieversorger (VAS) vereint, der am Samstag sein 100-jähriges Bestehen feiert. Doch die Zahl könnte sich deutlich reduzieren: Wenn hohe Investitionen ins Netz nötig werden, kann dies zum Verschwinden kleiner Stromlieferanten führen.

Wenn die Stromversorger ihre Netze ausbauen müssen, können die hohen Investitionen für einige existenzbedrohend werden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Im langjährigen Mittel geben im Aargau pro Jahr zwei Netzbetreiber ihre Tätigkeit auf. Das schreibt der Verband Aargauischer Energieversorger (VAS) in einer Mitteilung. 96 der im Aargau tätigen Netzbetreiber sind im Verband organisiert, doch diese Zahl könnte sich deutlich reduzieren. «Es ist zu erwarten, dass in den nächsten zehn Jahren rund ein Drittel der Aargauer Energieversorger Teile ihres operativen Betriebs neu regeln oder in ein anderes Unternehmen integriert werden», schreibt der Verband.

Eine politisch motivierte Konsolidierung ist aus Sicht des Verbandes nicht erwünscht. «Effiziente und gut organisierte Energieversorger haben gute Marktchancen, die lokale Verankerung bietet einen wesentlichen Standortvorteil.» Der Verband spricht sich andererseits auch gegen einen pauschalen «Heimatschutz» für die Stromversorger aus. Und er hält fest: «Werden hohe Investitionen in den Netzausbau fällig, könnte dies bei einigen Unternehmen zu einer Existenzfrage werden.»

Kooperationen und Zusammenschlüsse statt Netzverkauf

Wenn ein Stromversorger sein Netz verkauft, wird dieses von einem anderen Verbandsmitglied oder von der AEW Energie AG übernommen. Dass ein Aargauer Netz an einen ausserkantonalen Betreiber verkauft wurde, ist in den letzten Jahrzehnten nicht vorgekommen. Die lokale Verantwortung durch gemeindeeigene oder gemeindenahe Stromversorger bewährt sich laut Verband seit 100 Jahren.

Neben dem Netzverkauf gibt es immer häufiger Lösungen wie externe Betriebsführung, Kooperationen oder Zusammenschlüsse. Kooperationen hätten sich bewährt, um Spezialaufgaben zentral zu lösen und Lösungen anderen Energieversorgern zur Verfügung zu stellen, hält der Verband fest. So habe man zum Beispiel die Kooperationen «Energiebeschaffung im Seetal» oder «e-sy» mitinitiiert.

Wechsel in der Geschäftsleitung des Verbandes per 1. Juli

Nach 14 Jahren im Amt gibt Ruedi Zurbrügg per 1. Juli die Geschäftsleitung des VAS ab. Es sei jetzt an der Zeit, einer neuen Kraft das Verbandssteuer zu übergeben, heisst es in der Mitteilung. Der Vorstand bedauert den Rücktritt von Zurbrügg sehr, unter seiner Führung habe sich der VAS eine starke Position als wichtiger Ansprechpartner für die Belange der Aargauer Stromversorgung erarbeitet.

David Zumsteg, ab 1. Juli 2023 neuer Geschäftsleiter beim Verband Aargauischer Stromversorger (VAS). Bild: zvg

Die Nachfolge von Zurbrügg wurde öffentlich ausgeschrieben, der Rekrutierungsprozess im Februar abgeschlossen. Per 1. Juli übernimmt David Zumsteg die VAS-Geschäftsleitung, der als ausgewiesener Branchenfachmann gilt. Zumsteg war Mitglied der Geschäftsleitung bei den Elektrizitätswerken der Stadt Zürich und bei der BKW Energie AG in Bern. Aktuell ist er Vorstand der Elektrizitätsgenossenschaft Jonen und Mitglied des Verwaltungsrats der Gasversorgung Romanshorn.