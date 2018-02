Den günstigsten Strom gibt es in Rottenschwil. Die dortige Elektra-Genossenschaft liefert den Einwohnerinnen und Einwohnern Strom für 12,5 Rappen pro Kilowattstunde (kWh). Dies gilt für die Tarifstufe H4, also für einen Haushalt in einer 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler. Am andern Ende der Skala befindet sich Aarau. Dort kostet in der gleichen Tarifstufe eine Kilowattstunde 20,81 Rappen. Noch teurer ist der Strom lediglich in Teufenthal (21,17 Rp/kWh) und in Murgenthal (20,99 Rp/kWh).

Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4500 kWh/Jahr für eine Familie bedeutet dies, dass die Rottenschwiler 562.50 Franken für den Strom bezahlen, die Aarauer hingegen für die genau gleiche Menge 936.45 Franken.

Stromparadies Rottenschwil

Ein Blick auf die Stromtarifkarte zeigt, dass viele Freiämter Gemeinden günstigen Strom anbieten; im Westaargau hingegen ist der Strom am teuersten. So belegen gleich fünf Freiämter Gemeinden die Spitzenplätze: Rottenschwil, Berikon, Besenbüren, Arni und Niederwil sind die Spitzenreiter in der Kategorie H4; am Schluss der Rangliste liegen Strengelbach, Zofingen, Aarau, Murgenthal und Teufenthal.

Auch schweizweit belegt Rottenschwil in der Strompreisrangliste einen Spitzenplatz. Immer wieder muss deshalb Alois Schumacher, Kassier der Elektra Rottenschwil-Werd, den Medien Auskunft geben. Die Elektra sei als Genossenschaft nicht gewinnorientiert, erklärt Schumacher. Man arbeite viel, mit einer geringen Marge und einer schlanken Administration. Zudem bezahle man nur eine bescheidene Konzessionsabgabe an die Gemeinde.

Der eigene Netzbetrieb für TV, Radio, Internet und Telefon mit tiefer Monatsgebühr trage zum guten Ergebnis der Elektra bei. «Wir sind gegen Bürokratiemonster wie die Energiestrategie 2050», sagt Schumacher, und man sei vorsichtig mit Investitionen in Experimente mit Smarttechnologie.

Stolz ist man hingegen auf den Anteil an Photovoltaik im Dorf; auch da gehört Rottenschwil im Verhältnis zur Grösse des Dorfes im schweizerischen Vergleich zur Spitze. Eine «kluge Einkaufspolitik und ein sorgsamer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen» gehören ebenfalls zum Rottenschwiler Rezept.

Qualität hat ihren Preis

Warum kostet der Strom in Aarau mehr als in Rottenschwil? Hans-Kaspar-Scherrer, CEO der Eniwa AG, nennt drei Gründe.

«Versorgungssicherheit ist oberstes Gebot. Deshalb erneuern wir kontinuierlich unser Mittelspannungsnetz und ersetzen überalterte Komponenten, die teilweise schon vor 50 Jahren im Boden verlegt worden sind.» Diese Investitionen ins weitverzweigte Netz verteuern den Strom. Dieser Erneuerungsbedarf werde bei vielen neueren Netzen erst später auftreten oder man warte einfach, bis ein Versorgungsunterbruch entstehe, und reagiere erst dann, sagt Scherrer weiter.