Interaktive Karte Die stärksten Aufschläge, die günstigsten Einkäufe: Die Strompreise der Aargauer Gemeinden im Überblick Wie erwartet zeigt der Strompreisvergleich der Elektrizitätskommission Elcom enorme Unterschiede zwischen den Aargauer Gemeinden. Einige gehören schweizweit zu den günstigsten. Und es gibt in der Schweiz eine Gemeinde, die noch teurer ist als Oberlunkhofen.

Aargau gehört trotz massiven Strompreiserhöhungen weiterhin zu den günstigen Kantonen Claudio Thoma

Der Kanton Aargau ist der schweizerische Stromkanton. Die drei AKWs und zahlreiche grössere und kleinere Wasserkraftwerke produzieren viel mehr Strom als die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Firmen im Aargau überhaupt verbrauchen. In der jetzigen Situation hilft das allerdings nicht. Wie sich die Strompreise bei den rund 90 Aargauer Energieanbietern entwickeln, hängt sehr davon ab, ob sie einen Eigenproduktionsanteil haben, und wenn ja wie viel, oder ob sie sich den ganzen Strom am Markt beschaffen müssen.

In den Jahren extrem tiefer Preise spielte es fast keine Rolle, wann und wie die Versorger den Strom für ihre Abnehmerinnen und Abnehmer einkauften. Jene verrückte Energiewelt ist erst einige Jahre her, und doch erscheint sie bereits wie aus einer fernen Welt. Unversehens leben wir in einer noch verrückteren Energiewelt, massiv angeheizt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, in der die Strom- und Gaspreise explodieren. Sogar finanziell gesunde Konzerne können jetzt ins Schleudern geraten und Staatshilfe brauchen, weil sie ungeheure Mittel aufbringen müssen, um Strom für ihre Kundschaft frühzeitig einzukaufen.

Mit einer vom Gesetzgeber gewollten Verzögerung schlägt sich diese neue verrückte Energiewelt für die Kleinkundinnen und -kunden ab 1. Januar 2023 in massiv höheren Tarifen nieder. Absehbar ist heute schon, dass der Preis bei vielen Versorgern im Jahr 2024 und 2025 nochmals steigen wird. Darin, dass die Versorger die Strompreiserhöhungen nur einmal im Jahr weitergeben können, unterscheidet sich der Strom- vom Gasmarkt.

Noch letztes Jahr betrugen die durchschnittlichen Kosten für eine Kilowattstunde (kWh) Strom im Aargau über alle Versorger gerechnet etwas über 20 Rappen. Damals war der Aargau diesbezüglich bei den günstigeren Kantonen. Auch jetzt hält er sich mit 25,44 Rp./kWh gut. Die Erhöhung beträgt 26 Prozent. Nur in fünf Kantonen (allen voran in Nidwalden) ist der Strom 2023 günstiger. Der Aargau steht sogar besser da als vor einem Jahr. Gesamtschweizerisch beträgt der Preis neu übrigens durchschnittlich 27 Rp./kWh, das ist eine Erhöhung von 27 Prozent.

Elektra Oberlunkhofen plus 285 Prozent: von supergünstig zu superteuer

Während das Tarifbild im Aargau im laufenden Jahr 2022 noch keine grossen Abweichungen erfährt, klaffen die Tarife 2023 teilweise weit auseinander, wie der Blick auf die Karte zeigt. Die Elektra Oberlunkhofen brilliert 2022 noch gleich hinter Sisseln und Kölliken mit einem Tarif von 15,11 Rappen als drittgünstigster Aargauer Anbieter.

2023 hält sie den traurigen Negativrekord mit (gemäss Homepage der Elcom) 58,11 Rp./kWh. Das ist eine Steigerung gemäss Elcom gar um 285 Prozent (wir schrieben bisher von einer Erhöhung um 263 Prozent). Am zweitmeisten steigt der Preis in der Städtischen Elektrizitätsversorgung Laufenburg. Den unrühmlichen dritten Platz bei der Preissteigerung hat die Elektrizitätsversorgung Murgenthal inne (vgl. Tabelle)

EWK Energie AG in Kölliken kaufte den Strom supergünstig ein

Am anderen Ende gibt es einige Energieversorger, die mit extrem niedrigen Erhöhungen brillieren, allen voran in Siglistorf, Olsberg und Widen mit Erhöhungen um 1,5 bis 2,5 Prozent. Die EWK Energie AG in Kölliken muss auch nur um 4,5 Prozent rauf gehen und ist 2023 mit 15,01 Rappen deutlich der günstigste Anbieter im Aargau (vgl. Tabelle).

Wie ist das zu erklären? Während man in Oberlunkhofen im allerungünstigsten Moment die Hälfte des Stroms für 2023 zukaufen musste, beschafften die Kölliker diesen Strom schon im Herbst 2020. Damals waren die Preise am Markt noch sehr tief. Deshalb beträgt der Mehrpreis für den Durchschnittshaushalt in Kölliken für 2023 bloss 30 Franken im ganzen Jahr. Kölliken wird damit übrigens im schweizweiten Vergleich der siebtgünstigste Anbieter sein. Unter den Top Ten schweizweit ist auch Geltwil (Rang 10).

Allerdings warnt die EWK Energie AG jetzt schon, im Jahr 2024 sei auch bei ihnen mit einem massiven Preisanstieg zu rechnen. Die Zeit der tiefen Strompreise wird dann voraussichtlich auch in Kölliken vorbei sein.

Oberlunkhofen hat nicht ganz den höchsten Preis in der Schweiz

Umgekehrt dürfte der Preis in Oberlunkhofen im Jahr 2024 wieder etwas sinken, da die Elektra Strom für 2024 (zu deutlich besseren Konditionen als für 2023) bereits eingekauft hat. Im schweizweiten Gemeindevergleich zahlt man nächstes Jahr in der sanktgallischen Gemeinde Gaiserwald (58,8 Rp.) noch etwas mehr für den Strom als in Oberlunkhofen (58,11 Rp.). Der teuerste Anbieter schweizweit ist neu übrigens die «Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen» im Kanton Bern (70,78 Rp.).

Im Durchschnitt im Aargau plus 235 Franken Ein typischer Haushalt in einer 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (aber ohne Elektroboiler) mit einem Verbrauch von 4500 kWh (Verbrauchsprofil H4) bezahlt im kommenden Jahr im schweizerischen Durchschnitt 27 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh), also 5.8 Rp./kWh mehr als 2022. Auf ein Jahr gerechnet, entspricht dies einer Stromrechnung von 1215 Franken (+ 261 Franken. Im Aargau kostet der Strom im Durchschnitt neu 25,44 Rp./kWh. Ein 4500-kWh-Haushalt zahlt künftig also 1144 Franken jährlich (+235 Franken).