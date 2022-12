Stromkrise Falls es zu einem Abschaltregime kommt: Funktioniert dann die Wasserversorgung noch? Das sagt die Eniwa dazu Eine Informationsveranstaltung des Energieversorgers Eniwa für Grossverbraucher zeigt: Sollte eine Strommangellage eintreffen und es im schlimmsten Fall zu einem Abschaltregime kommen, könnte das für alle unabsehbare und einschneidende Folgen haben.

Sollte im schlimmsten Fall im Winter der Strom regionenweise für jeweils mehrere Stunden abgeschaltet werden müssen, hätte das für Firmen und Haushalte enorme Auswirkungen. Bild: Rahel Meier

Die Gaspipeline Nord Stream 1 ging nach der jüngsten Unterhaltsaktion nicht mehr ans Netz. Ob im Herbst oder Winter wieder Gas kommt? Ausser Putin weiss das niemand. Weil wir förmlich zusehen können, wie sich die Lage verschlechtert, war das Interesse an einem Informationsanlass der Eniwa in Buchs zum Thema Mangellage gross.

Die Eniwa versorgt 22 Gemeinden mit Strom und 25 Gemeinden mit Gas. Die Veranstaltung richtete sich an Grosskunden. Das Beruhigende vorweg: «Im Moment ist die Versorgungssituation ausreichend,» sagte CEO Hans-Kaspar Scherrer. Es sei aber nötig, sich jetzt vorzubereiten.

Wenn ein Energieträger (in unserem Fall das Gas) schwächelt, gebe es automatisch auch bei einem anderen Energieträger Probleme, nämlich beim Strom, sagten Beat Sommer, Leiter Betrieb, und Stephan Koch, Leiter Vertrieb bei der Eniwa.

Durchschnittlich habe die Schweiz in den letzten zehn Jahren im Winter jeweils 4 Terawattstunden (TWh) Strom importiert, mehrheitlich aus Frankreich. Zum Vergleich: 4 TWh sind mehr als in der Schweiz derzeit in einem ganzen Jahr an Energie aus biogenen Treibstoffen und Solaranlagen resultiert.

Schweiz braucht eine Speicherreserve, die es im Frühling abrufen könnte

Wirkungsvoll und nötig sei die Temperaturreduktion im Winter auf 19 Grad in Innenräumen, so Sommer, ganz abgesehen davon, dass man damit Kosten und CO 2 spart. Offen ist, wie weit im Frühling die eigenen Reserven in den Speicherseen (500 Gigawattstunden bis April 23) und das 250-Megawatt-Ölreservekraftwerk in Birr im Notfall reichen würden. Zudem prüft der Bund, ob und wie gesamtschweizerisch weitere 280 Megawatt Leistung von dezentralen Notstromaggregaten abgerufen werden könnten.

Im Fall einer lang anhaltenden Strommangellage vollzieht die Organisation für die Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen (Ostral) die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen. Sie lenkt dann das Angebot beziehungsweise steuert die Stromproduktion und lenkt auch den Verbrauch.

Energieversorger in den Kantonen und Regionen wie in unserem Fall die Eniwa seien dann bloss die «Briefträger», sie müssen die Entscheide aus Bern umsetzen und ihren Kundinnen und Kunden mitteilen. Die Grossverbraucher sind in der Phase einer Kontingentierung verpflichtet, eine gewisse Energiemenge einzusparen, um Abschaltungen möglichst zu vermeiden.

Es gehe jetzt darum, unternehmensintern Massnahmen zu planen, «die ihren Betrieb am geringsten beeinträchtigen würden». Also etwa zu eruieren, welche Produktionsprozesse und Maschinengruppen wie viel Energie brauchen.

Was geschieht, wenn der Strom stundenweise abgeschaltet werden muss?

Der schlimmstmögliche Fall würde eintreten, falls alle anderen Massnahmen nicht reichen, und man regionenweise für vier Stunden den Strom abschalten muss, und dann wieder für acht (oder auch nur vier) Stunden Strom fliesst. Das wünscht sich niemand, denn damit gingen enorme Risiken einher, wie in Buchs deutlich würde.

Scherrer hofft zwar, dass die Schweiz in diesem Winter dank gemeinsamer grosser Spar- und weiterer Anstrengungen noch gerade so über die Runden kommt, zumal die Gasspeicher in Deutschland mittlerweile zu 85 Prozent gefüllt sind. Scherrer fragte in die Runde:

«Doch was geschieht nächstes Jahr, falls durch Nord Stream 1 kein Gas mehr kommt?»

Aufgrund der Ungewissheit und weiterer Unsicherheiten seien Mangellagen auch im Winter 2023 und 2024 nicht ausgeschlossen, mahnte Scherrer.

Die Situation beim Gas werde sich in Europa erst in drei, vier Jahren wieder beruhigen, wenn genug Flüssiggas importiert werden könne, erwartet Scherrer. Eine Kristallkugel habe er nicht. Er glaubt aber, dass der Strompreis aufgrund von Knappheit eher noch steigen wird, «da wir Staumauern auch wegen Einsprachen nicht so schnell erhöhen und erneuerbare Energien nicht in dem Tempo zubauen können, wie es nötig wäre».

Sollte es zu einem Abschaltregime kommen, welche seiner Geräte würden dann nicht mehr funktionieren?, wollte ein Zuhörer wissen. Wären wir im Stromnetz schon digitalisiert, könnte man einzelne Geräte(gruppen) ausschalten, so Scherrer. Doch:

«Wir sind in der Schweiz immer noch analog unterwegs, im Abschaltfall hätten Sie also für vier Stunden gar keinen Strom mehr aus dem Netz.»

Offen ist weiter, welche Betriebe (etwa nebst Spitälern) vom Bund als systemrelevant eingestuft werden und auch im Abschaltfall Energie bekämen. Für sie als Versorger sei aber noch unklar, ob und wie man bestimmte Betriebe gezielt nicht vom Netz nehmen könne, so Scherrer weiter. Er befürchtet, dass bei einem Abschaltregime viele elektrische Geräte kaputtgehen, zumal dann, wenn sie im Abschaltzeitpunkt voll in Betrieb sind.

Auf die Frage, wer das zahlte, meinte er: «Das ist im Moment nicht geregelt, die Versorger können solche Kosten aber nicht übernehmen.» Er empfiehlt: «Falls eine Abschaltung naht, schalten Sie kritische Geräte vorher aus, fahren Sie sie runter, nehmen Sie sie vom Netz.»

Wer eine PV-Anlage auf dem Dach hat, hat übrigens im Abschaltfall in den meisten Fällen auch keinen Strom mehr. Die PV-Anlage könnte man in diesem Fall nur nutzen, wenn sie auch für einen Inselbetrieb eingerichtet ist. Scherrer: «Wessen PV-Anlage rein netzgeführt ist, funktioniert im Abschaltfall nicht.»

Steigt mit Abschaltregime das Blackoutrisiko?

Er hofft, dass der Abschaltfall nicht eintrifft. Denn wenn der Strom regionenweise für vier Stunden wegfällt, funktionieren auch Öl- und Gasbrenner sowie Wärmepumpen nicht mehr. Durch An- und Abschaltungen könnte sogar das Blackoutrisiko steigen, befürchtet Scherrer: «Immer wenn wieder Strom da ist, werden viele möglichst viel Strom nutzen wollen und dadurch den Verbrauch nach oben treiben.»

Fernwärme könnte man notfalls mit einem Notstromaggregat aufrechterhalten. Unklar ist für ihn aber noch, ob bei einer Abschaltung die Trinkwasserversorgung weiter funktioniert (auch Pumpen brauchen Strom) und ob dann die Abwasserreinigungsanlagen weiter funktionieren oder Siedlungsabwässer ungeklärt in Flüsse und Bäche fliessen.

Auf diese und weitere Fragen müssen dringend Antworten her. Für CEO Scherrer ist klar: «Es ist alles zu tun, um den stundenweisen Abschaltfall und seine damit verbundenen Risiken unbedingt zu vermeiden.»