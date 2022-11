Strom- und Gasknappheit Regierung: Erst Notstromaggregate nutzen, bevor als allerletzte Option das Notkraftwerk Birr zum Zug kommt Die Aargauer Regierung fordert die Realisierung eines Gaskraftwerkprojekts in Birr, freiwillige Kontingentierungen und eine Überprüfung der im Notfall vorgesehenen zyklischen Netzabschaltungen. Sie befürchtet, dass dann der öffentliche Verkehr nicht mehr funktionieren könnte.

Visualisierung des Notkraftwerks Birr. zvg

Die Regierungsräte Stephan Attiger (Umwelt- und Energiedirektor) und Dieter Egli (Volkswirtschaftsdirektor) haben an einer Medienkonferenz in Aarau Forderungen an den Bund zum im Bau befindlichen Notkraftwerk in Birr gerichtet. Man begrüsse und unterstütze grundsätzlich die Stossrichtung der vom Bund in die Vernehmlassung gegebenen Winterreserveverordnung, hiess es an der Medienkonferenz. Diese steckt den Rahmen für das Notkraftwerk Birr ab.

Standort des grössten und immissionsträchtigsten Reservekraftwerks

Der Aargau ist mit dieser geplanten Anlage Standortkanton des grössten und immissionsträchtigsten Reservekraftwerks der Schweiz. «Der Aargau nimmt damit national seine Verantwortung als Energiekanton wahr und ist auch bereit dazu, in einem gewissen Rahmen die damit verbundenen Lasten zu tragen», betonte Regierungsrat Stephan Attiger.

Aber die im Freien aufgestellten Turbinen des Kraftwerks stellten für die Bevölkerung und Umwelt eine grosse Lärm- und Luftbelastung dar. Deshalb fordert der Kanton Aargau, dass zuerst alle anderen Optionen ausgeschöpft werden, bevor das Reservekraftwerk Birr zum Einsatz kommt. Letzteres sei nur als kurzfristige Notlösung für die Winter 2022/23 bis 2024/25, warnt der Regierungsrat den Bund und fordert für die Folgewinter andere Lösungen.

Stephan Attiger: «Die im Freien aufgestellten Turbinen des Reservekraftwerks stellen für die Bevölkerung und Umwelt eine grosse Lärm- und Luftbelastung dar.» Alex Spichale

Bevölkerung und Umwelt entlasten, Notstromaggregate-Potenzial nutzen

Die Winterreserveverordnung werde bestimmend dafür sein, wann und wie oft die Reservekraftwerke (nebst der Wasserkraftreserve und aggregierten Notstromaggregaten) eingesetzt werden könnten, heisst es in Aarau weiter. Der Regierungsrat fordert, dass zuerst alle anderen Optionen ausgeschöpft werden, zum Beispiel der Einsatz der Wasserkraftreserve beziehungsweise der Notstromaggregate.

Dieses Kraftwerk stelle für die Gemeinde und die Bevölkerung nämlich eine grosse Lärm- und Luftbelastung dar. Insbesondere müsse der gesetzliche Zeitrahmen während der Nacht (19 bis 7 Uhr) für den Beurteilungspegel für die Schallimmission so weit als möglich eingehalten werden, so die Forderung.

Die Kriterien des Bundes für den Einsatz von Notstromaggregaten als Reserve sind aus Sicht des Regierungsrats zu eng gefasst. Es müssten unbedingt auch jene Aggregate berücksichtigt werden, die den Netzbezug von Grossverbrauchern reduzieren, fordert der Regierungsrat.

Das Gas-Versuchskraftwerk in Birr soll schnellstmöglich mit einer neuen Turbine ausgerüstet werden, fordert der Regierungsrat. zvg

Er erachtet das Reservekraftwerk als Notlösung nur für die Winter 2022/23 bis 2024/25. Es müsse so rasch als möglich, spätestens 2026, ersetzt werden. Gemäss neuesten Erkenntnissen könnte in der heute bereits in Birr existierenden Kraftwerksanlage eine reguläre bis 350-Megawatt-Gasturbine 2025 in Betrieb genommen werden.

Abschaltungen planbar machen und entschädigen – freiwillige Kontingentierungen fördern

Die umweltfreundlichste und effizienteste Art, die Stromversorgung zu entlasten, sei der freiwillige Verzicht auf Strombezug, wird weiter gesagt. Der Aargau regt deshalb beim Bund ein System für frühzeitige, planbare und günstig zu erwirkende freiwillige Kontingentierungen an. So könne die Stromnachfrage wirksam gesteuert werden.

Vor allem bei industriellen Grossverbrauchern könne durch das gezielte und frühzeitig planbare Ab- und Zuschalten von Lasten gegen Entschädigung ein grosses Potenzial genutzt werden. Dabei seien Missbrauchsrisiken und Arbeitnehmendenschutz zu berücksichtigen.

Könnte der öffentliche Verkehr aufgrund eines Abschaltregimes lahmgelegt werden? Im Bild der Bahnhof Baden. Sandra Ardizzone

Muss öffentlicher Verkehr bei Stromabschaltregime Betrieb einstellen?

Als Ultima Ratio bei einer Strommangellage sind zyklische Netzabschaltungen vorgesehen. Dabei sollen regionale Zonen vier Stunden vom Netz getrennt und danach vier oder acht Stunden wieder mit Strom beliefert werden.

Bei der Eventualplanung habe die kantonale Taskforce festgestellt, hiess es an der Medienkonferenz weiter, dass bei Stromabschaltungen versorgungsrelevante Verbraucher wie zum Beispiel Altersheime oder andere Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen aus technischen Gründen nicht ausgenommen werden könnten.

Bei Kommunikationsinfrastruktureinrichtungen könne regelmässiges Ein- und Ausschalten zu Systemschäden führen; dadurch müssten der öffentliche Verkehr und systemkritische Produktionsbetriebe – unabhängig von der Stromverfügbarkeit – den Betrieb einstellen.

Notfalls lieber verstärkte Kontingentierung statt Abschaltungen?

Der Regierungsrat erwartet deshalb, dass der Bund die Massnahme der zyklischen Netzabschaltung überarbeitet. Die notwendigen Energieersparnisse könnten mit anderen Ansätzen, zum Beispiel verstärkter Kontingentierung, gezielter realisiert werden.

Um zu mehr Strom zu kommen, hat der Regierungsrat per Sonderverordnung bewilligt, dass das Kraftwerk Bremgarten-Zufikon einen Höherstau um zehn Zentimeter umsetzen darf und das Kraftwerk Ruppoldingen das maximale Stauziel gemäss Konzession konstant hochhalten kann. Da seien keine Schäden oder Gefährdungen zu erwarten. Das Departement Attiger wird zudem Kontrollauflagen verfügen.

Nun zeigt eine neue Studie des Bundes, dass es gemäss aktuellen Einschätzungen im Winterhalbjahr 2022/23 wahrscheinlich nicht zu einer Strommangellage kommt. Was bisher eingeleitet wurde, bleibe aber notwendig, auch um Risikoszenarien meistern zu können, etwa falls ein AKW ungeplant länger ausfallen sollte, hiess es dazu in Aarau. Das kantonale Krisenmanagement wird denn auch aufrechterhalten.

Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli. Alex Spichale

Grosse Auswirkungen für Wirtschaft und Bevölkerung

Steigende Energiepreise verteuern die Lebenshaltungskosten und die Produktionskosten bei den Unternehmen. Der Regierungsrat verzichtet jedoch auf weitere Unterstützungsmassnahmen und lehnt die Motion der Fraktionen SP, Grüne und FDP vom 6. September ab. Diese verlangt zusätzliche Massnahmen, um den Auswirkungen der steigenden Energiepreise und der Teuerung entgegenzuwirken.

Der Regierungsrat verweist auf das Aargauer Steuergesetz, das die kalte Progression jährlich ausgleicht. Zudem wird der per 2022 um 50 Prozent erhöhte Versicherungsabzug im 2023 den Prämienentwicklungen angepasst, er steigt somit erneut. Auch in der Sozialhilfe wird die Teuerung jährlich ausgeglichen.

Der Regierungsrat wird jedoch im Sinne einer Eventualplanung Massnahmen zur Abfederung für Unternehmen prüfen, die von behördlich verordneten Nutzungsverboten, Kontingentierungen oder Netzabschaltungen erheblich betroffen wären.