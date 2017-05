Dennoch sei das Kraftwerk Rüchlig keine Goldgrube, weil die Wasserkraft einen sehr langfristigen Betriebshorizont habe. «Man geht von einer Betriebszeit von 60 Jahren aus und muss in dieser Zeit immer wieder Geld investieren», sagte Axpo-Mediensprecherin Catherine Mettler in der «Rundschau». Insofern sei es für die Axpo nicht ein Riesengeschäft, sondern eine «sinnvolle Investition in eine bestehende Anlage».

Die Axpo hat noch für weitere Ökostrom-Anlagen im Aargau KEV-Gelder erhalten. Sie ist aber nicht die einzige Energieproduzentin im Kanton, die 2015 von Fördergeldern in Millionenhöhe profitiert hat. Die Limmatkraftwerke AG hat für das Wasserkraftwerk Kappelerhof in Baden 4,5 Millionen Franken erhalten; die Recycling Energie AG für ihre Biogasanlage in Niederwil 3,5 Millionen Franken (siehe Tabelle oben).

Ein Zehntel landet im Aargau

Insgesamt sind 41,4 Millionen Franken KEV-Gelder in den Aargau geflossen. Das entspricht knapp zehn Prozent. Die Liste der Subventionsempfänger im Aargau umfasst 995 Projekte. Die grosse Masse der geförderten Anlagen sind Photovoltaik-Projekte. Die 949 Solaranlagen im Aargau haben zusammen 10,9 Millionen Franken erhalten.

Am meisten profitierte im Aargau die Wasserkraft. Die insgesamt 24 Anlagen wurden mit 20,9 Millionen Franken unterstützt. Noch mehr Geld für Wasserkraft erhielten die Gebirgskantone Graubünden (34 Millionen) und Wallis (26,5 Millionen).