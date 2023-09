Strengelbach/A2 80-Jähriger verliert Kontrolle und verunfallt mit Wohnwagen Ein 80-jähriger Autolenker verlor auf der Autobahn A2 bei Strengelbach die Kontrolle über seine Fahrzeugkomposition mit Wohnwagen und verunfallte. Es entstand hoher Sachschaden.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, es entstand aber grosser Sachschaden. Kapo AG

Der Fahrzeuglenker war am Montagnachmittag mit seinem Hyundai mit angekuppeltem Wohnanhänger auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Basel unterwegs. Auf Gemeindegebiet von Strengelbach geriet die Komposition stetig nach links und prallte gegen ein überholendes Auto, wie die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung schreibt.

Der Anhängerzug geriet anschliessend ins Schlingern und drehte sich um die eigene Achse. Dadurch prallte die Komposition gegen die Mittelleitplanke und dann noch gegen ein nachfolgendes Auto, das bereits zum Stillstand abgebremst hatte. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Der Schaden an den Fahrzeugen sowie an der Leitplanke beläuft sich allerdings auf mehrere zehntausend Franken, wie es im Schreiben weiter heisst. Weshalb der 80-jährige Unfallverursacher die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte ihn und nahm ihm den Führerausweis ab. Der Unfall führte auf der A2 in Richtung Basel zu Verkehrsbehinderungen und Stau. (luk)