Strengelbach Zwei Diebe wollen Wertsachen aus Autos klauen – doch sie rechnen nicht mit dem Anwohner In Strengelbach haben zwei Männer versucht, geschlossene Autos zu durchsuchen. Bei ihrem Vorhaben wurden sie von einem Mann beobachtet. Dieser meldete den Vorfall der Polizei.

Diebe versuchten in Strengelbach, Wertsachen aus Autos zu klauen. Archivbild: Philipp Baer

In der Nacht auf den 2. Januar hat ein Anwohner in der Hardstrasse in Strengelbach zwei Personen beobachtet, die versucht haben, mehrere vor dem Haus parkierte Autos zu öffnen. Der Vorfall hat sich gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei gegen 02.00 Uhr ereignet.

Da die Fahrzeuge verschlossen waren, gelang ihnen dieses Vorhaben nicht. Der Anwohner rief umgehend den Polizeinotruf an und meldete seine Beobachtungen. Mehrere Polizeipatrouillen rückten umgehend in das betroffene Quartier aus.

In der Folge konnten die beiden Männer durch eine Patrouille angehalten werden. Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 25-jährigen Tunesier sowie einen 35-jährigen Palästinenser aus dem Kanton Basel-Stadt. Diese befinden sich beide in einem Asylverfahren. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Gemäss ersten Ermittlungen durchsuchten sie mehrere unverschlossene Fahrzeuge. Zudem versuchten sie, verschlossene Fahrzeuge zu öffnen. (cri)

