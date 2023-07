Strengelbach Lenker kann Kollision mit anderem Auto knapp verhindern – doch am Ende wird ein Velofahrer verletzt In Strengelbach ist es zu einem Unfall mit drei involvierten Fahrzeugen gekommen. Dabei hat sich ein Velofahrer verletzt.

Das Velo erlitt Totalschaden. Kapo AG

Ein 21-Jähriger Mann fährt mit seinem VW Scirocco am Montagabend an eine Kreuzung in Strengelbach. Diese befindet sich im Gebiet der Unteren Brühlstrasse / Aeschwuhrweg. Der junge Mann missachtete dabei gegen 17.20 Uhr den Vortritt eines von rechts nahenden Autos. Dank einer Vollbremsung sei die Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen ausgeblieben, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Allerdings fuhr der VW-Fahrer auf die Verkehrsinsel und hat dort demnach die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin stiess er mit einem Velofahrer zusammen, was diesen zu Fall brachte. Schliesslich geriet der VW auch noch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der 36-jährige Radfahrer kam mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei weiter schreibt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau zeigte den Unfallverursacher an und nahm ihm als Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. (cri)

