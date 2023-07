Strengelbach Nach Sprengstoff-Fund: Bundesanwaltschaft eröffnet Strafverfahren gegen mutmassliche Einbrecher In Strengelbach wurden in der Nacht auf Sonntag bei einer Personenkontrolle vier mutmassliche Einbrecher geschnappt. Während der Durchsuchung fand die Kantonspolizei Aargau Sprengstoff. Nun hat die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet.

Ein Grossaufgebot der Polizei hatte am Wochenende in Strengelbach vier mutmassliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt und festgenommen. «Bei dieser Personenkontrolle wurde unter anderem Sprengstoff festgestellt», erklärte Adrian Bieri, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau.

Während einer Personenkontrolle in Strengelbach wurde bei Einbrechern Sprengstoff sichergestellt. Video: ArgoviaToday

Die Bundesanwaltschaft hat nun wegen der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht und des Herstellens, Verbergens, Weiterschaffens von Sprengstoffen und giftigen Gasen ein Strafverfahren eröffnet, wie «ArgoviaToday» am Montagnachmittag schreibt.

Wie die Bundesanwaltschaft gegenüber Tele M1 weiter sagt, werde sie am Montag für alle vier beschuldigten Personen Untersuchungshaft beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht beantragen. Bis zum definitiven Entscheid verbleiben die Beschuldigten in Haft. Für die 21- bis 30-jährigen Männer ausländischer Herkunft gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

«Ich hatte Angst»

Aufgrund des Sprengstoff-Fundes mussten rund 40 Personen die Nacht in der Turnhalle verbringen. «Es war mega schlimm. Ich bin in der Wohnung aufgewachsen und ich hatte Angst, dass nun alle Erinnerungen verschwinden», sagte eine Anwohnerin gegenüber Tele M1. «Als ich das mit dem Sprengstoff hörte, dachte ich mir nicht, dass er den Wohnblock in die Luft hat sprengen wollen, sondern eher den Bankomaten», erzählt ein weiterer Strengelbacher. (rag/ArgoviaToday)