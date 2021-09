Während die Diskussion übers Lüften in Klassenzimmern Aufwind bekommt, rechnen die 5.- und 6.-Klässler aus Strengelbach bereits seit längerem an der gesunden Waldluft. Ein Modell, welches mit Corona bald schon an anderen Schulen zum Einsatz kommen soll. Für die 18 Kinder ist die Waldschule so oder so ein grosses Highlight.