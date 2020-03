Streng, konsequent und fordernd: Das ist die neue Leiterin der Musikgesellschaft

Sie ist keine Frau der vielen Worte. Sie sagt an, Takt sechs, Piccolo, Klarinette, Trompete, wippt in die Knie, stupft den Taktstock in die Luft und los geht’s. Wer da nicht bei der Sache ist, hat verloren. Sie sei streng, hat sie gesagt. Sie ist streng. Sie ist konsequent, sie fordert. Aber sie ist gut. Karin Wäfler (29), seit Januar Dirigentin der Musikgesellschaft Suhr.

Dass Karin Wäfler bei der Musik gelandet ist, war schon im Kindergartenalter absehbar. Erst war es die obligate Blockflöte. Dann sollte es die Klarinette sein, oder die Querflöte. Bis zu dem Moment, als Vater Hansruedi die Primarschülerin zu einer der Proben seiner Musikgesellschaft Emmen LU mitnahm. «Da sah ich, wie viele Klarinetten und Querflöten da sassen, und fand das langweilig.» Etwas Exotisches sollte es nun sein, etwas, das heraussticht aus der Menge. Was das sein sollte, beschloss Karin Wäfler mit neun Jahren, nach einem Besuch der Operette in Beinwil am See.

Der Vater schluckte leer, die Mutter hatte Fragen

Oboe. Als sie das ihren Eltern erzählte, schluckte der Vater leer. «Und meine Mutter fragte, was das ist», sagt Karin Wäfler und lacht. Ausgerechnet Oboe. Die Anspruchsvollste unter den Blasinstrumenten, die «Königin des Orchesters», die Unüberhörbare. Und die Teuerste; ihr Holz muss vor dem Bau über mehrere Jahre gelagert werden. So kostet eine Oboe rasch einmal so viel wie ein Kleinwagen. Aber Karin Wäfler setzte ihren Kopf durch. Sie wurde so gut, dass sie erst im Nationalen Jugendblasorchester spielte und später als Registerleiterin die Oboisten betreute. Und die Liebe hält an, seit 20 Jahren. «Die Oboe ist wunderbar, ich will nichts anderes», sagt sie.

Doch da ist auch eine zweite Liebe. Das Dirigieren. Entdeckt mit 16 Jahren während eines Kurses beim Luzerner Kantonalen Blasmusikverband, verinnerlicht mit 20, als sie ihren ersten Verein dirigierte. Dieser zweiten Liebe wegen wechselte Karin Wäfler schliesslich auch das Hauptfach an der Hochschule Luzern. Statt Oboe studierte sie fortan Blasorchesterdirektion. Und das mit einer solchen Begeisterung, dass sie den Bachelor schon nach 15 Monaten in der Tasche hatte. Der Richtwert liegt bei 36 Monaten.

Inzwischen hat Karin Wäfler den Master of Arts in Music, aber auch das ist ihr nicht genug. Im Mai wird sie die Prüfung für die Zertifizierung als Jurorin Blasmusik ablegen.

Jeden Abend in einem anderen Probelokal

Bleibt da noch Zeit fürs Musikmachen? Natürlich. Karin Wäfler spielt in verschiedenen Blas- und Sinfonieorchestern. Und sie dirigiert das Spiel der Luzerner Polizei (seit Sommer 2017) und die Musikgesellschaft St.Urban (seit März 2019). Dafür fährt sie – sie wohnt mit ihrem Partner in Kerns in Obwalden – jeden Abend in ein anderes Probelokal irgendwo in der Schweiz.

Seit Januar ist sie nun auch in Suhr. Hat dafür ihre geliebte Musikgesellschaft Lostorf verlassen, nach fünf Jahren. «Wir hatten es wunderbar, aber wir hatten den Höhepunkt erreicht. Mehr war unter meiner Leitung nicht möglich», sagt sie. Und Suhr habe sie gereizt, auch wenn sie die Musig überhaupt nicht kannte. Aber der Zeitplan war ehrgeizig, und das wird sie wohl gekitzelt haben: Bereits am 28. März dirigiert Karin Wäfler ihr erstes Jahreskonzert mit der Suhrer Musig. Innert nur zweieinhalb Monaten will sie mit den rund 50 Musikerinnen und Musikern zwölf neue Stücke einstudieren. Und das nicht einfach so, dass es tönt; nein. «Das Publikum soll hören, dass etwas gegangen ist», sagt sie.

Es sei das grosse Ganze, das sie am Dirigieren begeistere, sagt Karin Wäfler, «die Vielseitigkeit der verschiedenen Stimmen zu sehen». Damit meint sie beispielsweise, 30 Stimmen gleichzeitig zu dirigieren. Jede einzelne im Ohr zu haben, jede einzelne zu registrieren und jeder das richtige Feedback zu geben, um die richtige Stimmung des Orchesters, die Intonation, zu treffen.

Wenn man ihr bei den Proben zuschaut, dann tut sie all das mit einer fast schon irritierenden Leichtigkeit. Sie weiss genau, wer wo über welche Note gestolpert ist. Dann guckt sie streng und zieht die Augenbrauen zusammen, liefert aber gleich den Vorschlag hinterher, wie die Passage einfacher zu nehmen ist: «Lasst aus, habt Mut zur Lücke», sagt sie und lacht. Und das Strenge von eben ist verflogen.

Jahreskonzert Suhrer Musig

Am 28. März, 20 Uhr, in der Bärenmatte Suhr. Unter dem Motto «The Story of Carlito» spielen die 50 Musiker zwölf Stücke aus allen Herren Ländern; bei zwei Stücken wird die Musig vom Ensemble der Musikschule Suhr unterstützt. Der Vorverkauf startet am 14. März bei der Eisenwarenhandlung Jost AG.