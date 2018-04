Wie viel radioaktive Strahlung darf ein Atomkraftwerk freisetzen, wenn es von einem starken Erdbeben erschüttert wird, das im Schnitt nur alle 10 000 Jahre auftritt?

Dies ist in der Kernenergieverordnung festgelegt, die der Bund nun revidieren will. Am Dienstag ist die Vernehmlassungsfrist zur Verordnungsänderung abgelaufen, doch schon vorher hat sich gezeigt: Die Höhe der sogenannten Dosislimite ist umstritten.

Atomkritische Organisationen wie Greenpeace, die Schweizerische Energiestiftung oder der Trinationale Atomschutzverband sind der Meinung, die Atomaufsichtsbehörde Ensi wende

die geltenden Sicherheitsbestimmungen bei Erdbeben im AKW Beznau falsch an. Derzeit ist das Rechtsverfahren, das 2015 begonnen hat, beim Bundesverwaltungsgericht hängig.

Vorwürfe an den Bund

Auf der Website «Beznau-Alarm» halten die Atomgegner fest, wenn das Gericht im Sinne der Beschwerdeführer entscheide, müsse das AKW Beznau nachgerüstet oder stillgelegt werden. Dies, weil das Kraftwerk bei einem starken Erdbeben heute eine Strahlendosis von 78 Millisievert abgeben würde.

Um die Abschaltung abzuwenden, wolle der Bund die Verordnung ändern, kritisieren die Verbände. Der bisherige Grenzwert soll von 1 auf 100 Millisievert erhöht werden. Der Vorwurf der Atomgegner: «Dies ist ein veritabler Kahlschlag bei den Sicherheitsvorschriften und eine unverantwortliche Aufweichung des Bevölkerungsschutzes.»

Der Bund hielt im Januar fest, mit der Revision sollten heute unklar formulierte Bestimmungen unmissverständlich geregelt werden. Die Neuregelung entspreche der bisherigen Praxis der Aufsichtsbehörde bei Störfallanalysen von Kernkraftwerken und sei konform mit den internationalen Vorgaben.