Ob das Kantonsspital Aarau künftig selber Herzchirurgie anbieten darf, legt der Kanton fest. Entscheiden will der Regierungsrat im Juni 2019, wie Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, der AZ sagte. Definitiv ist dieser Entscheid allerdings nicht, er kann beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.

Dies ist in den letzten Jahren mehrfach vorgekommen – mit unterschiedlichem Ausgang. Gleich mehrere Spitäler wehrten sich juristisch gegen die Vergabe der Leistungsaufträge, welche der Regierungsrat im Herbst 2011 vorgenommen hatte. Dabei ging es unter anderem um Augenoperationen und Behandlungen von Arterien-Verschlüssen am Kantonsspital Baden, um die Bauchchirurgie an der Hirslanden Klinik Aarau, um die Behandlung von fettleibigen Patienten am Kreisspital für das Freiamt in Muri oder um die Schilddrüsen-Chirurgie im Spital Zofingen. Für alle diese Leistungen erhielten die Spitäler vom Kanton vor sieben Jahren keinen Leistungsauftrag. Die Spitäler gelangten zuerst an den Regierungsrat, dieser wies ihre Beschwerden jedoch allesamt mit der Begründung ab, es müsse eine Angebotskonzentration vorgenommen werden.